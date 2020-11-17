لـ 10 أسباب يجب إبعاد الأطفال عن المشروبات الغازية

الوكيل الاخباري - اعتاد البعض شرب المشروبات الغازية بصورة كبيرة خاصة أثناء الطعام، وهو ما يجعل أطفالهم يعتادون على ذات الشيء، الذي يمكن أن يسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية.

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يقول موقع "هيلثي تشايلد" إنه يجب إبعاد الأطفال عن المشروبات الغازية، لأن لها أضرار كثيرة على صحتهم، مشيرا إلى أن هناك أسبابا تجعلك تبعد طفلك عنها.



ولفت الموقع إلى أن شرب الأطفال للمشروبات الغازية يفقدهم الشهية في تناول الطعام في ذات الوقت الذي لا تحتوي فيه تلك المشروبات على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الطفل.



ويتسبب الفوسفور الموجود في الصودا في استنزاف الكالسيوم في العظام، بحسب الموقع، الذي أوضح أن هذا الأمر يجعل الأطفال المستهلكين للصودا أكثر عرضة لكسر العظام.



وتؤثر مكونات المشروبات الغازية على التوزان الطبيعي للكيمياء في دماغ الأطفال لأنها تحفز الغدة الكظرية دون توفير الغذاء اللازم لها مما يؤدي إلى اضطراب الغدة الكظرية خاصة في الأطفال.



وتحتوي الكولا على 35 إلى 38 ميلغرام من الكافيين لكل عبوة بحجم 12 أوقية بينما تحتوي المشروبات الخاصة بالحمية على نسبة أعلى من الكافيين.



ويؤدي شرب المشروبات الغازية كل يوم يؤدي إلى اضطراب نسبة السكر في الدم وقد يسبب داء السكري للأطفال.



ويمكن أن تسبب بعض مكونات المشروبات الغذائية اصطراب للغدد الصماء، كما أن حمض الستريك الموجود في الصودا يمكن أن يحتوي على جلوتومات أحادية الصوديوم والتي تعتبر من سموم الدماغ القوية.



ولفت الموقع إلى أن مداومة شرب المياه الغازية يمكن أن يصيب الأطفال بهشاشة العظام، كما أنه يؤثر على التوازن الحمضي القلوي في المعدة.



ويمكن أن تتسبب المياه الغازية في التهاب للمعدة وبطانة الإثنى عشر إضافة إلى اضطراب إدرار البول ومشاكل أخرى.







المصدر : سبوتنك







