امتنع عن تناولها.. أطعمة ومشروبات تقلل من كثافة العظام

الوكيل الإخباري _ قد تزيد بعض الأطعمة من فرص هشاشة العضام و تقلل من كثافتها تدريجياً دون أن تدرك ذلك ، تعرف على ابرز الأطعمة والمشروبات التي تقلل من كثافة العظام:
1- القهوة
2- المشروبات الغازية
3- نخالة القمح
4- الأطعمة المعلبة
5- البقوليات
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6- الأطعمة الغنية بالسكر
المصدر : الكونسلتو
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