الأربعاء 04-11-2020
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الأربعاء، 04-11-2020 03:26 م

امتنع عن تناولها.. أطعمة ومشروبات تقلل من كثافة العظام

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الوكيل الإخباري _ قد تزيد بعض الأطعمة من فرص هشاشة العضام و تقلل من كثافتها تدريجياً دون أن تدرك ذلك ، تعرف على ابرز الأطعمة والمشروبات التي تقلل من كثافة العظام:

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1- القهوة


2- المشروبات الغازية

3- نخالة القمح

4- الأطعمة المعلبة

 

5- البقوليات


6- الأطعمة الغنية بالسكر


المصدر : الكونسلتو

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