امتنع عن تناولها.. أطعمة ومشروبات تقلل من كثافة العظام

الوكيل الإخباري _ قد تزيد بعض الأطعمة من فرص هشاشة العضام و تقلل من كثافتها تدريجياً دون أن تدرك ذلك ، تعرف على ابرز الأطعمة والمشروبات التي تقلل من كثافة العظام:

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1- القهوة



2- المشروبات الغازية



3- نخالة القمح



4- الأطعمة المعلبة

5- البقوليات



6- الأطعمة الغنية بالسكر





المصدر : الكونسلتو

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