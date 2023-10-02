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الإثنين، 02-10-2023 11:13 ص

للإقلاع عن التدخين.. أطعمة تحتوي على النيكوتين قد تحدث فرقا

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الوكيل الإخباري - يعتبر الإقلاع عن التدخين من أكثر المهام الصعبة التي يحاول فيها المدخنون تجريب شتى الطرق والوسائل لتحقيق نتائج مثمرة يبتعدون فيها عن أكثر العادات ضررًا بالصحة.

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ويمكن أن يؤثر النيكوتين على وظائف المخ، ويؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وزيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن النيكوتين موجود بنسب ضئيلة في بعض الخضروات والفاكهة، ويمكن لتناول هذه الأنواع أن يساعد المدخنين على الإقلاع عن إدمانهم.


الباذنجان
كل غرام من الباذنجان يحتوي على 100 ميكروغرام من النيكوتين.
ومع ذلك، ستحتاج إلى تناول 10 كغ من الباذنجان لتستهلك نفس كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة.


البطاطس
تحتوي حبة البطاطس على حوالي 15 ميكروغرام من النيكوتين.


القرنبيط
أحد الأطعمة الأكثر إثارة للدهشة باحتوائها على النيكوتين هو القرنبيط.. يحتوي القرنبيط على حوالي 16.8 ميكروغرام من النيكوتين.


الفلفل الأخضر
الفلفل الأخضر يمكن أن يحتوي على ما بين 7.7 إلى 9.2 ميكروغرام من النيكوتين.


الطماطم
تحتوي حبة الطماطم متوسطة الحجم على حوالي 7.1 ميكروجرام من النيكوتين.


الشاي
بعض أنواع الشاي المخمر وسريع التحضير (الأسود والأخضر) يمكن أن تحتوي على النيكوتين.


ووجدت دراسة قديمة أن منتجات اللحوم والقهوة تجعل مذاق السجائر أفضل، لذلك فإن تناول هذه الأشياء قد يذكّر بالتدخين.


ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن الأطعمة الحارة والسكرية تميل إلى جعل الناس يشتهون السجائر أكثر.


لذلك، فإن استبدال قهوتك بشيء آخر، مثل الشاي الأخضر، قد يساعد في عادة جديدة وأكثر صحية.

 

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