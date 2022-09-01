الجمعة 02-09-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في المملكة

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

اتهامات بقتل جورج الراسي تدور حول هذه السيدة وهذا ما كشفته

الصين: 6.15 تريليون دولار أميركي حجم صفقات التجارة الإلكترونية

انطلاق بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة

وفيات الجمعة 2/ 9/ 2022

امرأة تحصل على أكثر من 7 ملايين دولار بهذه الطريقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

الخميس، 01-09-2022 03:15 م

للمصابين بالجلطات.. أطعمة صحية تحميك من المضاعفات

tbl_articles_article_19300_847b2e25958-dfe2-406a-aeaf-52d5ee8f5983


الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالجلطات، وتكون هذه الجلطات في الساق بشكل عام، وهذه الإصابة تستدعي المتابعة باستمرار مع الطبيب، حتى لا يتعرض الشخص لأي مضاعفات صحية. 

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline، سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التي يجب على مرضى الجلطات تناولها، لأنها تقلل من فرص إصابتهم بالجلطات مرة أخرى، وأيضا الأطعمة غير المسموحة. 

اضافة اعلان

 

الأطعمة المسموحة لمرضى الجلطات
أبرز وأهم الأطعمة التي يمكن لمريض الجلطات تناولها، لأنها غنية بمضادات الأكسدة المهمة لصحتهم، والأوميجا 3، كما أن هذه الأطعمة تعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، والكوليسترول، ومنها: 
- الأسماك.
- الدجاج.
- الفواكه بكل أنواعها.
- الخضروات بكل أنواعها. 
- الحبوب الكاملة كالقمح والشوفان.
- المكسرات.
- البقوليات كالفول والعدس.

 

الأطعمة الممنوعة لمرضى الجلطات
أشار التقرير إلى أنه يجب على مرضى الجلطات، عدم تناول الأطعمة التي تزيد من فرص تعرضهم للإصابة بالتهابات، أو تعرضهم لتخثر الدم، ومنها: 

- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات كالخبز، والمعكرونة، والمعجنات. 
-المشروبات الغازية. 
- العصائر المعلبة أي الغير طازجة. 
- الحلويات وخاصة الجاهزة. 
- الدهون المهدرجة. 
- اللحوم المصنعة.

 

 

اليوم السابع 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تقسيم-حبة-الدواء-خطأ-يجب-تجنبه-1632677549331_large

إياكم تقسيم حبوب الدواء!

177409

هل يمكن التطعيم عند علاج السرطان؟

OZYqe

فوائد غير متوقعة لقشور البيض

أسباب_الحكة_في_اليدين_والرجلين

تعرف على طرق علاج الحكة الشديدة الناتجة عن التعرق

tbl_articles_article_27781_99171826807-f993-4796-bca2-8c48067cfd06

أطعمة للتخلص من الديدان المعوية عند الأطفال

10202029134456208314116

عادات يومية خاطئة تهدد صحة المفاصل

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_27255_399ea5a62ce-f097-496b-8033-5fb3426bfc97

الغذاء الصحي لتقوية المفاصل

4622e3b5-6df7-4132-be25-428eb524b04d

أطعمة تجلب السعادة وأخرى تجلب الحزن.. تعرف عليها

download (1)220807110937203_

أسوأ الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بكليتيك

2

خبير تغذية يكشف عن 4 أطعمة يمكن أن توقف تساقط الشعر

1

هذه الفاكهة قبل كل وجبة ستخفض وزنك سنويا

علاج-اسهال-الاطفال-بالنشا

الوقاية من الإسهال عند الأطفال