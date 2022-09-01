للمصابين بالجلطات.. أطعمة صحية تحميك من المضاعفات

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالجلطات، وتكون هذه الجلطات في الساق بشكل عام، وهذه الإصابة تستدعي المتابعة باستمرار مع الطبيب، حتى لا يتعرض الشخص لأي مضاعفات صحية.



ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline، سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التي يجب على مرضى الجلطات تناولها، لأنها تقلل من فرص إصابتهم بالجلطات مرة أخرى، وأيضا الأطعمة غير المسموحة.

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الأطعمة المسموحة لمرضى الجلطات

أبرز وأهم الأطعمة التي يمكن لمريض الجلطات تناولها، لأنها غنية بمضادات الأكسدة المهمة لصحتهم، والأوميجا 3، كما أن هذه الأطعمة تعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، والكوليسترول، ومنها:

- الأسماك.

- الدجاج.

- الفواكه بكل أنواعها.

- الخضروات بكل أنواعها.

- الحبوب الكاملة كالقمح والشوفان.

- المكسرات.

- البقوليات كالفول والعدس.

الأطعمة الممنوعة لمرضى الجلطات

أشار التقرير إلى أنه يجب على مرضى الجلطات، عدم تناول الأطعمة التي تزيد من فرص تعرضهم للإصابة بالتهابات، أو تعرضهم لتخثر الدم، ومنها:



- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات كالخبز، والمعكرونة، والمعجنات.

-المشروبات الغازية.

- العصائر المعلبة أي الغير طازجة.

- الحلويات وخاصة الجاهزة.

- الدهون المهدرجة.

- اللحوم المصنعة.

اليوم السابع