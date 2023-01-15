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الأحد، 15-01-2023 02:52 م

لماذا نغلق أعيننا عند العطس؟

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الوكيل الإخباري-يقوم جميع الأشخاص بغلق أعينهم بشكل لاإرادي عند العطس، ويعتقد البعض أن ذلك الأمر يحدث، لمنع خروج المقلتين من الرأس، فما صحة ذلك؟

في السطور التالية، نستعرض أسباب غلق العين عند العطس، وفقًا لموقع "Healthline".

أسباب غلق العين عند العطس

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 لا يوجد دليل علمي يوضح سبب غمض العينين عند العطس، ولكن هناك اعتقاد شائع يفيد بأن الهدف من هذا الفعل اللاإرادي هو حماية العين من المهيجات التي يحملها الرذاذ الذي يخرج من الأنف والفم.


هل يمكن فتح العين عند العطس؟

 

 غلق العينين عند العطس يعتبر من ردود الفعل التي يقوم بها الجسم دون تدخُّل من الشخص، ومع ذلك، من الممكن أن تعطس وعيناك مفتوحتان، ولكن يتعين عليك بذل جهود زائدة، للتحكم في ذلك الأمر.


أضرار حبس العطس على العين

 

 إذا قام الشخص بمنع نفسه من العطس أو تعمّد كتمه، من الممكن أن تتلف الأوعية الدموية في عينيه وأنفه وطبلة أذنه، بسبب ارتفاع الضغط بداخلها.

 

الكونسلتو الطبي

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