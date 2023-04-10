الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب بالاردن اليوم

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة جديدة بقدرات محسنة ضد الغواصات

البحرية تعمم على القوارب بشأن الحالة الجوية وشدة الموج في العقبة

هام من الأمن السيبراني لتفادي هجمات الابتزاز وطلب الفـدية

الزراعة: الجنادب المنتشرة في المملكة الآن لا تستدعي المكافحة

الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً

الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

وزارة التعليم العالي تنعى الدكتور عمر شديفات

إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

الإثنين، 10-04-2023 10:25 ص

لماذا يرتفع سكر الدم لدى غير المصابين بالسكري؟

tbl_articles_article_23493_6708ec3de8-850b-4b12-a9d0-70bafbafdfb7


الوكيل الإخباري- قد يحدث ارتفاع سكر الدم لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري، لأسباب مختلفة، منها الإصابة بمشكلات صحية و المصابين بسكتة دماغية أو نوبة قلبية في وقت سابق أو حالات العدوى الشديدة، وقد تكون إشارة على الإصابة بالسكري.

نستعرض في التقرير التالي، أسباب ارتفاع سكر الدم عند الشخص الطبيعي، وفقًا لهيئة التأمين الصحي البريطاني "NHS".

اضافة اعلان


أسباب ارتفاع سكر الدم


يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من الأشياء إلى زيادة مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، بما في ذلك:


-ارتفاع بضغط الدم.
-الإصابة بنزلة برد.
-تناول الكثير من الأطعمة مثل تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.
-قلة ممارسة الرياضة.
-جفاف الجسم.
-تفويت جرعة من دواء السكري، أو تناول جرعة غير صحيحة
-الإفراط في علاج نوبة نقص سكر الدم أو انخفاض سكر الدم.
-تناول بعض الأدوية مثل أدوية الستيرويد.
-يمكن أن تحدث نوبات عرضية من فرط سكر الدم أيضًا عند الأطفال والشباب أثناء طفرات النمو.


أعراض ارتفاع سكر الدم
تميل أعراض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع، قد لا تظهر أي أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، تتضمن أعراض ارتفاع السكر في الدم ما يلي:


-زيادة العطش وجفاف الفم.
-الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.
-تعب.
-عدم وضوح الرؤية.
-فقدان الوزن غير المتعمد.
-الالتهابات المتكررة مثل القلاع والتهابات المثانة والتهابات الجلد.


طرق التعامل مع ارتفاع سكر الدم
يوصي الأطباء باستخدام جهاز اختبار لمراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام في المنزل، تختلف مستويات السكر في الدم المستهدفة من شخص لآخر، ولكن بشكل عام:


إذا كنت تراقب نفسك في المنزل، الهدف الطبيعي هو 4-7 ملمول / لتر قبل الأكل وأقل من 8.5-9 ملمول / لتر بعد ساعتين من تناول الوجبة.


إذا كنت تختبر كل بضعة أشهر، الهدف الطبيعي أقل من 48 ملمول / مول أو 6.5% على مقياس القياس الأقدم.


نصائح للوقاية من ارتفاع سكر الدم
-تغيير النظام الغذائي قد يُنصح بتجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، مثل الكعك أو المشروبات السكرية.


-شرب الكثير من السوائل الخالية من السكر، يمكن أن يساعدك ذلك إذا كنت تعاني من الجفاف.


-ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان، يمكن أن تؤدي التمارين اللطيفة والمنتظمة مثل المشي في كثير من الأحيان إلى خفض مستوى السكر في الدم، خاصًة إذا كان ذلك يساعدك على إنقاص الوزن.


-إذا كنت تستخدم الأنسولين، فاضبط الجرعة.

 

 

الكونستو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
147352Image1-1180x677_d

ما فرص الحمل مع مشكلة في القلب لدى المرأة؟

2023_3_22_22_15_13_987

لمرضى الضغط .. 4 أطعمة خطر تناولها على وجبة السحور

1148991

مشروبات رمضان .. 5 بدائل صحية لها

stroke

دراسة تكشف فئة أكثر عرضة للاصابة بالسكتة الدماغية

2019_4_6_19_27_21_421

مادة غذائية تقي من السكري

1657273

5 طرق للوقاية من حب الشباب

أخبار متعلقة
PJD2Q4Sy3Vpp2ofhJorYmYJdIn6dTfhTen6rmMpP

علامتان تنذران بمرض السكري

RecognizingNodule_iStock-1174572604-1170x694

تضخم الغدة الدرقية .. كيف يؤثر على البلع؟

image

اكتشاف خلل يؤدي إلى الإصابة بالسكري

tbl_articles_article_20062_3068c65808b-0e55-49c8-b877-bf3b681d0fef

هل تعاني من فرط النوم؟.. إليك الأسباب والعلاج

2018_3_15_16_1_10_438

البقع البيضاء على الوجه .. أسبابها وعلاجها

2023_3_15_17_52_33_46

مرض قد يصيب عينيك في الربيع .. 8 أعراض تكشف عنه