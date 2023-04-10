لماذا يرتفع سكر الدم لدى غير المصابين بالسكري؟

الوكيل الإخباري- قد يحدث ارتفاع سكر الدم لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري، لأسباب مختلفة، منها الإصابة بمشكلات صحية و المصابين بسكتة دماغية أو نوبة قلبية في وقت سابق أو حالات العدوى الشديدة، وقد تكون إشارة على الإصابة بالسكري.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب ارتفاع سكر الدم عند الشخص الطبيعي، وفقًا لهيئة التأمين الصحي البريطاني "NHS".

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أسباب ارتفاع سكر الدم



يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من الأشياء إلى زيادة مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، بما في ذلك:



-ارتفاع بضغط الدم.

-الإصابة بنزلة برد.

-تناول الكثير من الأطعمة مثل تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.

-قلة ممارسة الرياضة.

-جفاف الجسم.

-تفويت جرعة من دواء السكري، أو تناول جرعة غير صحيحة

-الإفراط في علاج نوبة نقص سكر الدم أو انخفاض سكر الدم.

-تناول بعض الأدوية مثل أدوية الستيرويد.

-يمكن أن تحدث نوبات عرضية من فرط سكر الدم أيضًا عند الأطفال والشباب أثناء طفرات النمو.



أعراض ارتفاع سكر الدم

تميل أعراض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع، قد لا تظهر أي أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، تتضمن أعراض ارتفاع السكر في الدم ما يلي:



-زيادة العطش وجفاف الفم.

-الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

-تعب.

-عدم وضوح الرؤية.

-فقدان الوزن غير المتعمد.

-الالتهابات المتكررة مثل القلاع والتهابات المثانة والتهابات الجلد.



طرق التعامل مع ارتفاع سكر الدم

يوصي الأطباء باستخدام جهاز اختبار لمراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام في المنزل، تختلف مستويات السكر في الدم المستهدفة من شخص لآخر، ولكن بشكل عام:



إذا كنت تراقب نفسك في المنزل، الهدف الطبيعي هو 4-7 ملمول / لتر قبل الأكل وأقل من 8.5-9 ملمول / لتر بعد ساعتين من تناول الوجبة.



إذا كنت تختبر كل بضعة أشهر، الهدف الطبيعي أقل من 48 ملمول / مول أو 6.5% على مقياس القياس الأقدم.



نصائح للوقاية من ارتفاع سكر الدم

-تغيير النظام الغذائي قد يُنصح بتجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، مثل الكعك أو المشروبات السكرية.



-شرب الكثير من السوائل الخالية من السكر، يمكن أن يساعدك ذلك إذا كنت تعاني من الجفاف.



-ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان، يمكن أن تؤدي التمارين اللطيفة والمنتظمة مثل المشي في كثير من الأحيان إلى خفض مستوى السكر في الدم، خاصًة إذا كان ذلك يساعدك على إنقاص الوزن.



-إذا كنت تستخدم الأنسولين، فاضبط الجرعة.



الكونستو الطبي

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