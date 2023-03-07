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الثلاثاء، 07-03-2023 11:12 ص

لماذا يشعر البعض بالدوخة بعد شرب القهوة؟

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالدوخة والدوار وفقدان السيطرة على توازن الجسم بشكل جزئي بعد شرب كوب من القهوة في أحيانًا، ولا يدركون أن الكافيين هو المتسبب الرئيسي في تلك الحالة.


نوضح في السطور التالية، أسباب الشعور بالدوخة بعد شرب القهوة، وفقًا لما ذكره موقع "Live strong".

لماذا يمكن أن تسبب القهوة الدوخة؟

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تعمل القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية أو غيرها من المنشطات التي تحتوي على مادة الكافيين بمثابة عامل معزز لطاقة الجسم على المدى القصير، ويمكن أن تساعد على زيادة الشعور باليقظة، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لاستهلاك الكافيين آثار جانبية، بما في ذلك الدوخة.


ويتفاعل الأفراد بشكل مختلف مع الكافيين، لذلك قد يصاب البعض بالدوار بعد تناول فنجان واحد من القهوة على سبيل المثال، بينما يعاني البعض منها بعد شرب كوبين، في حين يمكن للبعض شرب ما يعادل 6 أو 8 أكواب من القهوة دون أن يعانون من أي آثار.


ويعتبر السبب الرئيسي في تسبب الكافيين في الشعور بالدوخة، هو أنه، مثل التبغ والمنشطات الأخرى، يقلل تدفق الدم إلى الدماغ، ولهذا السبب قد تشعر بالدوار إذا تناولت الكثير منه.


لذا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو متلازمة القولون العصبي أو القرحة أو المعرضين لهشاشة العظام استخدام الكافيين بحذر.


ما الكمية المعتدلة من الكافيين يوميًا؟
تبلغ الكمية المعتدلة من القهوة حوالي 3 أكواب في اليوم، أو حوالي 250 ملج من الكافيين، وهذا هو الرقم الذي يجب مراعاته إذا كنت تشرب الشاي أو الصودا أو مشروبات الطاقة الأخرى.


ويتم تحديد الجرعة الزائدة من خلال الأعراض التي تنتجها بعد تناولها، وليس من خلال الكمية المحددة المستهلكة.


ويمكن أن تشمل أعراض الجرعة الزائدة صعوبة التنفس والتشنجات والإسهال والحمى وعدم انتظام ضربات القلب والارتعاش والقيء.

 

الكونسلتو الطبي

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