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الأحد، 19-06-2022 02:17 م

لماذا يصبح شعرك رقيقا مع تقدمكِ في العمر؟

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الوكيل الإخباري - من الطبيعي أن تجدي بعض الشعر في الفرشاة، أو في حوض الاستحمام كل يوم، لكن إذا بدا أن هذا الرقم يتزايد، ولاحظتِ أن شعركِ يبدو أرق مما كان عليه من قبل، فقد يكون السبب هو التقدم في السن أو العوامل ذات الصلة. 

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ويقول الخبراء في هذا الأمر إن معظم الناس يعانون بعض تساقط الشعر أثناء عملية الشيخوخة، كما يمكن أن يحدث ترققٌ في الشعر مع تغيرات في نسيج الشعر أو لونه أيضاً. 

 

 

وفي ما يلي، بعض الأسباب الأكثر شيوعًا، وما يمكنك فعله حيال ترقق الشعر:

 

الوراثة 
تميل خيوط كل شخص إلى أن تصبح أكثر تناثرًا مع مرور السنين، لكن إذا استمر تساقط الشعر أو الصلع في عائلتك، فقد تكونين أكثر عرضة للإصابة، وقد تلاحظين التغيرات في وقت مبكر من الحياة أيضًا، لأن تساقط الشعر الوراثي يمكن أن يبدأ في سن المراهقة أو العشرينات. 


سن اليأس 
يمكن أن يؤدي تغير مستويات الهرمونات التي تحدث أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، وانقطاع الطمث، إلى ترقق الشعر، إذ عندما تنخفض مستويات هرمونَي الإستروجين والبروجسترون، تزداد مستويات هرمونات الأندروجين نسبيًا، ويمكن أن يؤدي هذا التغير إلى تساقط الشعر. 


الإجهاد 
من الشائع أن يؤثر التوتر أو القلق لفترات طويلة على جسمك، بما في ذلك شعرك، إذ عندما يتوتر العقل أو الجسم، تزداد مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يبدأ في التأثير سلبًا على بشرتنا وشعرنا. 


الأدوية 
يُعد تساقط الشعر أحد الآثار الجانبية الشائعة للعديد من الأدوية، بما في ذلك المستخدمة لعلاج السرطان، والتهاب المفاصل، والاكتئاب، ومشاكل القلب والنقرس وارتفاع ضغط الدم، وتميل هذه المشكلات الصحية إلى أن تصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر. 


أمراض الغدة الدرقية 
يشير الخبراء إلى أن كلاً من فرط نشاط الغدة الدرقية، وقلة نشاطها، يمكن أن يتسبب في ترقق الشعر أو تساقطه، لكن الخبر السار أنه عادة تختفي المشكلة بعد بدء العلاج لموازنة مستويات هرمون الغدة الدرقية. 

 

زهرة الخليج

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