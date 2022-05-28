أسباب تساقط الشعر وطرق العلاج

الوكيل الإخباري - لا بد أنك عانيت في مرحلة ما من حياتك، أو ما زلت تعانين من تساقط الشعر بكميات قليلة أو كبيرة.





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وتقف عوامل عدة كأسباب وراء تساقط الشعر، بعضها وراثي لا يمكن التحكم به، والبعض الآخر حياتي وينتج عن ممارسات خاطئة أو التعرض لعوامل خارجية تسبب تساقط الشعر. وفي الحالتين، يعمل المختصون على تشخيص مشكلة تساقط الشعر جيداً، وتحديد العلاجات المناسبة لها والتخفيف من حدتها.





تساقط الشعر عند النساء: وينقسم لقسمين رئيسيين





1- تساقط الشعر الأنثوي الوراثي: وفيه يكون تساقط الشعر على شكل شجرة عيد الميلاد (أي فراغات متشعبة في الرأس) مع الحفاظ على خط الشعر. وهذا النوع من التساقط يُعالج بنفس طريقة تساقط الشعر عند الرجال الوراثي.

حوالي ثلث النساء يعانين من تساقط الشعر الوراثي في وقت ما من حياتهن. وبين النساء بعد انقطاع الطمث، ما يصل إلى 60% ممن يعانين من ترقق الشعر أو ظهور بقع صلعاء في فروة الرأس.



غالباً ما يكون لتساقط الشعر لدى النساء تأثير أكبر من تأثير تساقط الشعر على الرجال، لأنه أقل قبولًا إجتماعياً ويُسبب لهم مشاكل نفسية عديدة. ويمكن أن يؤثر تساقط الشعر الوراثي لدى النساء بشدة على رفاهية المرأة العاطفية ونوعية الحياة.

2- تساقط شعر غير وراثي: له عدة اسباب، يقسمها الدكتور الخطيب بشكل رئيسي لأسباب غذائية وأسباب مناعية وأسباب هرمونية.



بالنسبة للأسباب الغذائية، فهي تتمثل في نقص الحديد ونقص فيتامين د؛ الأسباب الهرمونية تشمل فرط ونقص نشاط الزرق والمبيض متعدد الكيسات. أما الأسباب المناعية فتشمل الذئبة الحمامية والداء الرثياني وأسباب اخرى.

طرق علاج تساقط الشعر عند النساء

في حال وجود سبب لتساقط الشعر،من المفترض أولاً علاج السبب. بمعنى في حال وجود خلل مناعي أو هرموني، يفترض علاج هذا الخلل أولاً وكذلك الأمر بالنسبة لوجود نقص فيتامين أو معدن معين من الجسم، إذ يجب تعويضه ومشاركة علاج السبب مع علاجات أخرى كالخلايا الجذعية والبلازما.



وفقاً للدكتور الخطيب، يمكن تأخير تساقط الشعر عند البدء بالعلاج المبكر،ويشمل العلاج بخاخات أو حبوب المينوكسدين التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية المُغذية للشعر وحبوب الفينسترايد، وهذه الحبوب تُثبط الإنزيم المسؤول عن تحول التيستوسترون لداي هيدرو تستيسترون "DHT” ، وبالتالي تحد من تأثير الهرمون المسبب لتساقط الشعر.



ويجب مشاركة هذه العلاجات مع علاجات أخرى بالعيادة، تشمل الخلايا الجذعية أو الريجنرا والبلازما والأكسوزوم التي تعمل على تحفيز نمو بصيلات الشعر والحد من التساقط. أما في الحالات الشديدة لتساقط الشعر، فقد يلجأ الطبيب لزراعة الشعر وهو علاج جراحي يتم فيه اقتطاف بصيلات الشعر من المنطقة المانحة الخلفية وإعادة زراعتها في الأمام.

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