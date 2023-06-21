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الأربعاء، 21-06-2023 04:28 م

لماذا يعاني البعض من ألم خلف الأذن؟

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الوكيل الإخباري- يعاني البعض من صداع خلف الأذن قد يحدث ذلك نتيجة مشكلة طارئة في الأسنان، ولكن عند تكرار التعرض له قد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة.

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نستعرض في التقرير التالي أسباب الصداع خلف الأذن، وفقًا لـ "Medical news today".

 


تشمل الأسباب المحتملة للصداع خلف الأذن إصابة الأعصاب والعدوى ومشاكل الفك، وهو نوع غير شائع من الصداع ولكن تشير الشكوى منه خاصًة بشكل متكرر إلى احتمالية الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي تستلزم تدخل وعلاج فوري، ومن أبرز أسبابه ما يلي:


أسباب ألم خلف الأذن


ألم العصب القذالي
أحد الأسباب المحتملة للصداع خلف الأذن هو ألم العصب القذالي، ويحدث عند إصابة الأعصاب القذالية أو التهابها، مما يسبب ضغطًا أو تهيجًا.


وتمتد هذه الأعصاب من أعلى النخاع الشوكي إلى فروة الرأس، يبدأ الألم عادة في جانب واحد من الرأس ولكن يمكن أن ينتشر إلى كلا الجانبين.


يمكن أن يشبه هذا النوع من الصداع الصداع النصفي أو الصداع العنقودي أو صداع التوتر، يصف الأشخاص المصابون بألم العصب القذالي الألم بأنه يشيبه الطعن أعلى العنق أو خلف الأذنين، يستمر عادةً من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، ثم يتكرر بعد فترة.


التهاب الخشاء
التهاب الخشاء هو نوع من عدوى الأذن يحدث في عظم الخشاء وهو العظم الموجود خلف الأذن مباشرة، إنه أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين، ومعظم الحالات عند الرضع أقل من عامين من العمر، بالإضافة إلى الصداع خلف الأذن يمكن أن يسبب التهاب الخشاء:

- الحمى.


- إفرازات من الأذن.


- التعب.


- فقدان السمع المؤقت في الأذن المصابة.


اضطراب المفصل الفكي الصدغي


مفاصل الفك الصدغي مفصل يربط عظم الفك بالجمجمة، يمكن أن يحدث التهاب في ذلك المفصل نتيجة التهاب المفاصل أو الإصابة بصرير الأسنان، أو أحد مشكلات المناعة الذاتية أو الألم العضلي الليفي.


يشعر معظم المصابين بالتهاب المفصل الفكي الصدغي بألم في الفك وصداع خلف الأذن، ولكن قد يكون هناك أيضًا:


-ألم الأذن.


-طنين الأذن.


-تغييرات السمع الأخرى.


-دوار.


-الشعور كما لو أن الأذنين ممتلئتان.


-ضيق في الفك.


كيف يمكن علاج الصداع خلف الأذن؟
يعتمد علاج الصداع خلف الأذن على معرفة السبب المؤدي وعلاجه، ولكن هناك بعض العلاجات الأخرى التي قد تساعد على تخفيف الألم، والتي تتمثل فيما يلي:


- تناول المسكنات ومضادات الالتهاب التي لا تستلزم وصفة طبية.


- قد تساعد بعض الأدوية الأخرى في تخفيف الألم، مثل مضادات الاكتئاب ولكن لا يجب تناولهم دون استشارة الطبيب.


- عمل كمادات دافئة على المنطقة المصابة.


- ارتداء واقي الأسنان الليلي إذا كان الشخص يعاني من صرير الأسنان.


- تدليك الرأس موضع الألم بلطف.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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