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الأحد، 24-04-2022 10:08 ص

لمرضى الربو .. 7 نصائح في الأجواء المغبرة

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الوكيل الإخباري-تعرضت  العديد من المناطق من الدول العربية إلى منخفض خماسيني زادت فيه سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال إلى أكثر من 50 كم في الساعة.

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اليكم أهم نصائح لمرضى الربو في حالة الهواء المحمل بالأتربة أو الغبار:

1- تجنب الخروج في الطقس السيئ خاصة لكبار السن من مرضى الربو.

2- التأكد من أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضى بأمراض أخرى، بعيدين عن الأتربة أو الغبار.

3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والأتربة.

4- تناول المشروبات والسوائل الدافئة والماء.

5- الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

6- التأكد من إغلاق النوافذ بشكل جيد.

7- يمكن رش رذاذ الماء في الهواء وعلى الأثاث حتى تستقر الأتربة على الأسطح.

 

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