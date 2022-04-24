لمرضى الربو .. 7 نصائح في الأجواء المغبرة

الوكيل الإخباري-تعرضت العديد من المناطق من الدول العربية إلى منخفض خماسيني زادت فيه سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال إلى أكثر من 50 كم في الساعة.

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اليكم أهم نصائح لمرضى الربو في حالة الهواء المحمل بالأتربة أو الغبار:



1- تجنب الخروج في الطقس السيئ خاصة لكبار السن من مرضى الربو.



2- التأكد من أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضى بأمراض أخرى، بعيدين عن الأتربة أو الغبار.



3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والأتربة.



4- تناول المشروبات والسوائل الدافئة والماء.



5- الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.



6- التأكد من إغلاق النوافذ بشكل جيد.



7- يمكن رش رذاذ الماء في الهواء وعلى الأثاث حتى تستقر الأتربة على الأسطح.

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