لمرضى السكري .. طبيب يحدد بديل المشروبات الغازية

الوكيل الإخباري-تعتبر المشروبات الغازية من السوائل الممنوعة على مرضى السكري، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع سكر الدم عند تناولها.



في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، عن بديل آمن للمشروبات الغازية، يمكن للمصابين بداء السكري تناوله دون الشعور بالقلق.



وقال موافي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، إن الصودا الدايت من البدائل الآمنة للمشروبات الغازية، مؤكدًا أنه لا مانع من تناولها في ظل الإصابة بالسكري.

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وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصودا الدايت تتميز بخلوها من السكريات تمامًا، على عكس المشروبات الغازية، وهذا ما يجعلها مشروبًا آمنًا على مرضى السكري، بشرط عدم الإفراط فيها.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مريض السكري لا يمكنه الاكتفاء بالعلاج الدوائي، للتحكم في سكر الدم، بل يحتاج أيضًا إلى اتباع نظام غذائي صحي يمد جسده من 1000 إلى 1500 سعرة حرارية فقط، مع ضرورة الحفاظ على النشاط البدني بممارسة الرياضة يوميًا.

الكونسلتو الطبي

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