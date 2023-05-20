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السبت، 20-05-2023 03:14 م

لمرضى السكري .. كم تفاحة يمكن تناولها يوميًا؟

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الوكيل الإخباري- يعد التفاح من الفواكة التي تتميز بفوائدها الصحية المتعدة لصحة الجسم، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية المختلفة، كما أنه يزيد الشعور بالشبع.

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نوضح في السطور التالية، مدى احتمالية تسبب تناول التفاح في رفع سكر الدم، وكم حبة يمكن تناولها يوميًا.

 


عدد التفاحات المسموح تناولها في اليوم لمريض السكري


قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة والسكر، إن التفاح من الفواكه المسموح تناولها لمريض السكري، نظرًا لأن نسبة السكر به ليست كبيرة، مؤكدًا أن تناوله آمن بالنسبة لمريض السكري.


وأضاف استشاري أمراض الباطنة والسكري، أنه من المسموح لمريض السكري تناول تفاحتين على مدار اليوم، ناصحًا بعدم تناولهما في وقت واحد، بل يفضل تناول واحدة في بداية اليوم والأخرى في نهايته.


فواكه الإسراف فيها ممنوع لمرضى السكري
أوضح أنور، أن هناك فواكه يعد الإسراف في تناولها خطيرً جدًا على مرضى السكري، وخاصة النوع الثاني للمرض، وهذه الفواكه هي: "المانجو، والبلح، والعنب، والتين"، مشيرًا إلى أن هذه الفواكه تحتوي على نسب هائلة من السكريات التي تسبب ارتفاع نسبة السكر.

 

فوائد التفاح

ووفقًا لموقع "Healthline"، تشمل فوائد تناول التفاح لصحة الجسم ما يلي:
- يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

- فقدان الوزن، لأنه يزيد الشعور بالشبع.
- الحفاظ على مستوى طاقة الجسم.
- تعزيز صحة القلب.
- خفض مستوى الكوليسترول.
- منشط لحركة الأمعاء.
- يعزز مناعة الجسم، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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