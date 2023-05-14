الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

بعد تغييب لـ12 عاما.. سوريا تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة

التعميم على مركبة يقودها السائق بسرعة 215 كلم على الصحراوي

تحذير من احتيال إلكتروني باسم المعونة الوطنية

2.5 مليون اسطوانة غاز تم استهلاكها الشهر الماضي في الأردن

للأردنيين.. فرص عمل جديدة في العقبة

الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية في تونس

انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأحزاب اليوم

الأشغال المؤقتة لـ 15 سنة وغرامة مالية بحق تاجر مخدرات

السير تكشف سبب الازدحام المروري داخل نفق المدينة الطبية

سوريا تسمح للأمم المتحدة استخدام معابرها مع تركيا

الأحد، 14-05-2023 10:02 ص

علامة في أصابع القدمين تنذر بارتفاع الكوليسترول

867920114058


الوكيل الإخباري- يعد الكوليسترول مادة شمعية يحتاجها جسمك لبناء الخلايا وصنع الفيتامينات وإنتاج الهرمونات مثل الأستروجين والتستوستيرون، لكن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والجلطات الدموية.

وعلى الرغم من عدم وجود أعراض واضحة في كثير من الأحيان لارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن هناك علامة واحدة يجب الانتباه إليها وهي تتعلق بأصابع القدمين.

فقد قال الدكتور سامي فيروزي، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت لـ"HuffPost"، إن داء الشرايين المحيطية يمكن أن يتسبب في هشاشة أظافر قدميك أو نموها ببطء.

ويتسبب ارتفاع الكوليسترول في الإصابة بمرض هوائي محيطي يدعى باختصار PAD وهو المكان الذي تتراكم فيه اللويحات الدهنية في الشرايين، وتسمى تصلب الشرايين، والتي تحد من تدفق الدم إلى ساقيك.

كما يعرف أيضا باسم مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD)، الذي يمكن أن يؤدي مرض الشرايين المحيطية إلى ضعف الدورة الدموية في أظافرك - مما يعني عدم وجود ما يكفي من الأكسجين أو العناصر الغذائية لتشجيع نمو الأظافر.

وفي حين أن المرض يمكن أن يحدث في أي وعاء دموي، فإن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إنه أكثر شيوعا في الساقين.

كذلك، تشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية التي يجب البحث عنها خدر أو ضعف الساقين، والقروح المفتوحة التي لا تشفى.

كما قد يتغير لون بشرتك أيضا بشكل طفيف، ويصبح أكثر شحوبا من المعتاد، ولكن قد يكون من الصعب رؤيته على الجلد داكن اللون، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


هذا وتنجم المستويات المرتفعة من الكوليسترول بشكل أساسي عن تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وزيادة الوزن، والتدخين ، ولكن يمكن أيضا أن تكون وراثية.

والحالة نفسها ليس لها أعراض ولا يمكن اكتشافها إلا بإجراء فحص دم، ويتكون الكوليسترول في الكبد وينقل في الدم عن طريق البروتينات وينقسم بشكل عام إلى نوعين ضار وجيد. وينقل البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) الكولسترول من الخلايا إلى الكبد حيث يتم تكسيره أو تمريره كنفايات، وهذا ما يسمى "الكوليسترول الجيد".

أما "الكوليسترول الضار"، وهو بروتين دهني منخفض الكثافة (LDL) ، فينقل الكوليسترول إلى الخلايا، بكميات زائدة ثم يتراكم في جدران الشرايين.

وعلاج ارتفاع الكوليسترول يتم عبر عقاقير معتمدة، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إن التغييرات في نمط حياتك يمكن أن تساعد في خفضه، مثل تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة المزيد من التمارين، والإقلاع عن التدخين.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
17412077_303

مادة غذائية تعمل على خفض ضغط الدم

00

تحذير من فرط الملح في النظام الغذائي

main_image645f62e2bbcc1

فحص طبي يحفز الإصابة بالسرطان

أطعمة_لتخفيف_الوزن

5 أطعمة.. لراغبي التخسيس تجنبوها

2023_5_11_16_33_22_675

فاكهة صيفية مضادة للاكتئاب

30821da2-6754-4eec-8aa9-36e4607a9b32_16x9_600x338

أطعمة ننقعها في الماء قبل أكلها.. لماذا يا ترى؟

أخبار متعلقة
main_image6117f4f49cf4e-1

لخفض الكوليسترول .. احرص على تناول هذه الفواكه الصيفية !

2021_10_30_17_14_19_222

احذرها.. علامتان على جلدك وعينيك تدل على ارتفاع الكوليسترول

2021_1_19_10_57_5_192

أبرز 3 مشروبات ساخنة لخفض الكوليسترول

2021_10_16_18_10_35_970

مادتان غذائيتان تخفضان نسبة الكوليسترول في الدم

133-185636-high-cholesterol-lower-levels-two-drinks-2

بالرغم من اعراضه الصامتة .. 6 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الدم لدى النساء

4202337464493469091

فئات أكثر عرضة للاصابة بالنوبة القلبية