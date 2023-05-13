بخلاف السكري .. 4 أمراض قد تسبب جفاف الفم

الوكيل الإخباري- يمكن أن يكون جفاف الفم من الأعراض المرضية المزعجة، والذي يمكن أن يشير إلى احتمالية وجود مشكلة صحية خطيرة.

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في السياق التالي، نستعرض أبرز الأمراض التي قد يكون جفاف الفم علامة على الإصابة بها، وفقًا لموقعي ""Very well health، و"WebMD".



أمراض قد تتسبب في ظهور جفاف الفم



1- السكري

مرض السكري الكاذب، وهو شكل أقل شيوعًا من مرض السكري، حيث تواجه الكلى صعوبة في منع إفراز الماء، مما يمكن أن يسبب عطشًا وجفافًا مستمرين.



ويمكن أن يعاني مريض السكري من العطش المستمر والحاجة المتزايدة للتبول، مما يؤدي إلى الجفاف وجفاف الفم.



2- تلف الأعصاب

جفاف الفم من الممكن أن يكونيكون ناتجا عن تلف الأعصاب في منطقة الرقبة والرأس، والذي يتنج عن الإصابة أو الجراحة.



3- مشكلة في الأسنان

قد يؤدي جفاف الفم نفسه إلى مجموعة من الأمراض التي ترتبط بـ الأسنان مثل أمراض اللثة وتسوس الأسنان وبعض أنواع العدوى مثل القلاع الفموي.



4- متلازمة شوجرن

جفاف الفم من الأعراض الأساسية المصاحبة لمتلازمة شوغرن، وغالبًا ما تكون مصاحبة للأمراض الروماتيزمية، كالروماتويد أو الذئبة الحمراء، ولا يجب تجاهل هذا العرض لأنه يضر الأسنان ويؤثر سلبًا على صحة الفم.



5- ارتجاع المريء

من الممكن أن ينذر جفاف الحلق إلى الإصابة بارتجاع المريء، خاصةً إذا كان المريض يعاني أيضًا من صعوبة البلع والحموضة وألم الصدر والاحتقان.



الكونسلتو الطبي

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