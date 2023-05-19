لن تتوقعها.. 10 مشروبات لخفض الضغط والسكر

الوكيل الإخباري- ارتفاع السكر وضغط الدم من المشكلات المزعجة على الإطلاق، يمكن السيطرة عليهما عن طريق تناول مجموعة من المشروبات بشكل منتظم يوميًا.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، مشروبات تخفض السكر والضغط، وفقًا لمواقع "Eatthis" و"Food.ndtv" و"Healthline".



مشروبات لخفض سكر الدم

1- الماء



أظهرت دراسة منشورة في "Nutrition Research" عام 2017، أن شرب الماء يمثل أهمية كبيرة لمرضى السكري، لأنه يشجع الكلى على طرد السكر الزائد عن حاجة الجسم عبر البول، بالإضافة إلى دوره في حمايتهم من الجفاف.

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2- شاي البابونج

في دراسة عام 2016، وجد الباحثون أن شاي البابونج يساعد على التحكم في مستويات سكر الدم، خاصةً إذا تناوله مريض السكري 3 مرات في اليوم.



3- الشاي الأسود

يلعب الشاي الأسود دورًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار مستويات السكر بالدم عند مرضى السكري، بحسب دراسة منشورة في جمعية آسيا والمحيط الهادئ للتغذية السريرية.



4- القهوة

تساعد القهوة على منع ارتفاع سكر الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بشرط تناولها بمعدل لا يزيد عن كوبين في اليوم وعدم تحليتها أو إضافة المبيض إليها.

5- الألبان النباتية

لا خلاف على القيمة الغذائية العالية لمنتجات الألبان، لا سيما الحليب، ولكن أثبتت بعض الدراسات أن البروتين الحيواني المتوفر بها يزيد من مقاومة الإنسولين لدى مرضى السكري.



لذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول الألبان النباتية، مثل حليب اللوز، لأنها أقل تأثيرًا على مستويات سكر الدم.



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مشروبات لخفض ضغط الدم

1- خل التفاح

2- عصير الليمون

3- مشروب الحلبة

4- منقوع بذور الشيا

5- عصير الطماطم











