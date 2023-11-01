الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

جيش الاحتلال بعد ارتفاع عدد القتلى العسكريين الى 326 : خسائرنا في غزة مؤلمة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

شاهد .. بعد 25 يوماً خروج أول دفعة من حملة الجنسيات الأجنبية من غزة إلى مصر

اعلان حكومي بشأن الهوية الرقمية للمواطنين

رويترز: إحباط هجوم على قاعدة التنف الأميركية بسوريا

رويترز : قطر تتوسط في اتفاق لفتح معبر رفح اليوم الاربعاء

الصليب الأحمر: هذا العام الأكثر دموية منذ أكثر من عقد

الاحتلال ينشر سفن بالبحر الأحمر إثر هجمات بالمسيرات والصواريخ

انخفاض اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة فجر اليوم

عاجل

رويترز : قطر تتوسط في اتفاق لفتح معبر رفح اليوم الاربعاء

الأربعاء، 01-11-2023 10:52 ص

لن تصدّق .. دراسة تثبت أن الغضب يحفز على النجاح والمضي قدما

5596428471662799652


الوكيل الإخباري - على الرغم من أنه يُنظر إلى الغضب في كثير من الأحيان كشعور سلبي، إلا أنه يمكن أن يكون أيضاً حافزاً قوياً للأشخاص لتحقيق أهداف صعبة في حياتهم، وفقاً لبحث جديد نشرته جمعية علم النفس الأمريكية.

ولفهم دور الغضب في تحقيق الأهداف بشكل أفضل، أجرى الباحثون سلسلة من التجارب شملت أكثر من 1000 مشارك، وقاموا بتحليل بيانات المسح من أكثر من 1400 مشارك آخر.

اضافة اعلان


وفي كل تجربة، أثار الباحثون إما استجابة عاطفية، مثل الغضب أو التسلية أو الرغبة أو الحزن، أو حالة عاطفية محايدة، ثم قدموا للمشاركين هدفاً صعباً.


وفي إحدى التجارب، عُرضت على المشاركين صور مصممة لإثارة استجابات عاطفية أو محايدة محددة، ثم طُلب منهم حل سلسلة من ألغاز الكلمات.


وفي لعبة أخرى، كان الهدف هو تحقيق درجات عالية في لعبة فيديو للتزلج، مع لعبة واحدة تتضمن اللعب الصعب، ولعبة أخرى أسهل تتضمن القفز فقط.


ووجد الباحثون أنه في جميع التجارب أدى الغضب إلى تحسين قدرة الأشخاص على تحقيق أهدافهم مقارنة بالحالة المحايدة في مجموعة متنوعة من المواقف الصعبة.


وفي بعض الحالات، ارتبط ذلك بزيادة الدرجات أو أوقات استجابة أقصر. وفي إحدى التجارب، حدثت أيضاً زيادة في الغش لتحقيق نتيجة أفضل.


وقالت الباحثة الرئيسية هيذر لينش أستاذة علم النفس في جامعة تكساس: "وجهة النظر القائلة بأن المشاعر الإيجابية مثالية للصحة العقلية والرفاهية كانت بارزة في الروايات العامة والنفسية عن المشاعر، لكن الأبحاث تشير إلى أن مزيجاً من المشاعر، بما في ذلك المشاعر السلبية مثل الغضب، يؤدي إلى أفضل النتائج".


وأضافت لينش: "لا يبدو أن الغضب مرتبط بتحقيق الأهداف عندما تكون أسهل، كما هو الحال في لعبة فيديو القفز على الجليد.


وتظهر هذه النتائج أن الغضب يزيد من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف المنشود، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نجاح أكبر.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_24751_41040f771eb-8ccf-46b7-95a2-ba98af091c93

ألم العصب ثلاثي التوائم.. يحيل الحياة إلى جحيم

9645751-91035254

جوز البيكان .. فوائد صحية جمّة

2019_11_1_12_8_19_789

علامات تنذر بسرطان البنكرياس

tbl_articles_article_18496_115d15b0500-67fb-4106-933c-2b3c2fee1a98

رائحة الغازات الكريهة- 4 أطعمة تخلصك منها

20201114_062628-298

22 دقيقة من التمارين تزيل خطر الجلوس الطويل

Doc-P-472332-638343384321555160

وقت الشاشة الطويل للطفل مؤشر لاضطراب عصبي