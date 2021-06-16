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الأربعاء، 16-06-2021 10:15 ص

لهذا السبب الصادم احذروا من النوم بجانب الكلاب في الفراش

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الوكيل الإخباري _ عادة ما تقوم الكثير من السيدات بالنوم إلى جانب الكلاب بالفراش، ويشاركونهم بكافة الأنشطة التي يقمن بها، وقد حذر مركز “مايو كلينك” للبحوث الطبية، النساء من النوم في نفس الفراش مع الكلاب، موضحاً أنه يسبب التوتر.



وأوضح المركز، خلال دراسته بعنوان “تأثير الكلاب على صحة الإنسان”، أن النوم مع الحيوانات الأليفة في نفس الفراش يسبب اضطرابات النوم والتي تشمل الأرق.

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والجدير بالذكر أن اضطرابات النوم أو الأرق تشمل صعوبة النوم والنوم المتواصل لساعات طويلة، وهي واحدة من المشاكل الطبية الأكثر شيوعاً ،  فالذين يعانون من الأرق، يستيقظون من النوم ويبقون غير نشطين وغير مرتاحين، الأمر الذي يؤثر على أدائهم خلال اليوم، الأرق لا يضر بمستوى الطاقة وبالمزاج فقط، ولكنه يضر أيضاً بالصحة، بجودة الأداء في العمل وبجودة الحياة.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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