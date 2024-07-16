ماء جوز الهند: سلاح سري لخسارة الوزن

الوكيل الإخباري- بعيداً عن أدوية التخسيس وحقن التنحيف، يحمل ماء جوز الهند فوائد مذهلة للمساعدة على إنقاص الوزن لغناه بالألياف التي تمنح شعوراً بالشبع لفترات طويلة، فضلاً عن كونه مشروباً منعشاً قليل السعرات خلال الصيف.

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استعرضت منصة "الغذاء والصحة" التابعة لموقع "أن دي تي في" الهندي في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أبرز الفوائد التي تحول ماء جوز الهند إلى شراب مثالي لخسارة الوزن بأقل مجهود:



سعرات منخفضة

يعد ماء جوز الهند إضافة مثالية لمن يتبع حمية غذائية صارمة لخسارة الوزن، بسبب سعراته الحرارية المنخفضة التي تصل إلى 44 سعرة في كوب واحد. لكن عند إضافة المحليات إلى الكوب مثل العسل، فسترتفع عدد السعرات.



غني بالألياف

يجمع أخصائيو التغذية على وضع ماء جوز الهند في مقدمة المشروبات الغنية بالألياف الغذائية. ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن كل 100 غرام من جوز الهند تحتوي على حوالي 9 غرام من الألياف الغذائية، ويمكن أيضاً زيادة معدل الألياف بإضافة "برش" جوز الهند الأبيض إلى الشراب.



يحفز الهضم

يساعد المشروب في تليين المعدة وتسهيل عملية الامتصاص والهضم والتخلص من الدهون بشكل أسرع. لذلك فإن ارتشاف كوب واحد يومياً يساعد في التخلص من مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.



ترطيب الجسم

يحافظ شرب كوب من ماء جوز الهند يومياً على رطوبة الجسم، وحين تتوفر الرطوبة المثالية للجسم يشعر الشخص بجوع أقل ويميل إلى تناول كميات أقل من الطعام. كما يساعد شرب كوب يومياً على إبقاء المعدة ممتلئة ومنع الإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر، خاصة في منتصف الليل.



ولمن لا يحب طعم ماء جوز الهند، يمكن إضافة "برش" ثمرة جوز الهند، أو بعض أوراق النعناع الطازجة لتعزيز النكهة، ثم التحريك جيداً ووضع بعض قطع الثلج لشربه بارداً، ما يشكل مشروباً مثالياً خلال أوقات الصيف.

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