الشواربة يوعز برفع جاهزية الامانة والاستعداد لاستقبال موسم الشتاء

ووجه الشواربة الكوادر العاملة من ذوي الاختصاص إلى ضرورة تحديد كافة مواقع تصريف مياه الأمطار وترقيمها وتنزيلها على اللوحات التنظيمية، بهدف تسهيل الرجوع إليها ومعالجتها بأسرع وقت وأقل جهد، وتنزيل المناهل التي تم تأهيلها وتنظيفها على مخططات GIS.
وأكد على ضرورة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية الطبيعية بواسطة اللودرات العاملة بالمناطق، والتأكد من عدم وجود أية عوائق أو مخلفات تعيق جريان المياه بشكل طبيعي فيها، مع ضرورة إخطار القاطنين عشوائيًا بالابتعاد عنها، وتوفير الآليات المجنزرة لاستخدامها عند الضرورة.
كما أوعز بضرورة متابعة الحالة العامة لمجاري السيول والأودية، ومداخل ومخارج العبارات والعبارات الصندوقية، ومواقع تصريف مياه الأمطار، والقنوات المكشوفة بالجسور والأنفاق، والمحافظة على نظافتها من قبل الدوائر الرقابية، إضافة إلى تنظيف المناهل وخطوط تصريف مياه الأمطار والتأكد من انسياب المياه فيها.
وأكد الشواربة على أهمية صيانة المضخات الموجودة ضمن الأنفاق، ومضخات المياه (ماتورات الشفط) المتوفرة في المناطق والدوائر، والتأكد من جاهزيتها فنيًا.
وأوعز بإعداد كشوفات بالمواقع التي يتم تنظيفها أولًا بأول، للتأكد من جاهزية هذه المواقع وحسب الأصول.
