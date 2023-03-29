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الأربعاء، 29-03-2023 11:56 ص

مادة غذائية تجنبك العطش نهار رمضان

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الوكيل الإخباري- يحرص بعض الأشخاص على أن تكون الفواكة جزءًا أساسيًا من وجبة السحور في شهر رمضان المبارك، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، فهل الموز من الثمار المسموحة؟

أجابت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، على هذا السؤال بقولها "الموز من الفواكة المفيدة لصحة الإنسان في وجبة السحور".

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وأوضحت ليندا أن الموز يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم.


وأضافت خبيرة التغذية أن الموز يحافظ على ترطيب الجسم ويحميه من الإصابة بالجفاف، لأن الماء يمثل نسبة 75% من إجمالي قيمته الغذائية.


وأكدت خبير التغذية أن تناول الموز في السحور يقدم فوائد أخرى للجسم في غاية الأهمية، أهمها:


1- يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على ضبط ضغط الدم ومنع هبوط الدورة الدموية أثناء الصيام.


2- يلعب الموز دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي في رمضان.


3- يساهم الموز في تقليل الشعور بالجوع أثناء الصيام، لاحتوائه على الألياف الغذائية، التي تعمل على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.


4- يقلل الموز من الشعور بالتعب والخمول وضعف التركيز أثناء الصيام، لغناه بالسكريات الصحية، التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.


5- يوفر الموز حماية كبيرة ضد الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي أثناء الصيام، لأن أليافه تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

 

 

الكونسلتو الطبي

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