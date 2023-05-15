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الإثنين، 15-05-2023 09:08 ص

ماذا تعني الحكة بين أصابع القدم؟

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الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الحكة بين أصابع القدم تشير في الغالب إلى الإصابة بفطريات القدم.

وأضافت أن من الأعراض الأخرى أيضاً احمرار وتورم الأصابع، وتشققات دقيقة فيها، مع قشور.

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واكدت  الرابطة إن منطقة ما بين أصابع القدم، الدافئة والرطبة عادة، تمثل بيئة خصبة لتكاثر الفطريات، مشيرة إلى أن سبب الإصابة غالبا المشي بأقدام حافية، في حمامات السباحة أو الساونا.
وشددت على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، نظراً لأن الفطريات قد تهاجم الأظافر، لافتة إلى أن العلاج يكون بمضادات الفطريات.

 

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