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الثلاثاء، 04-04-2023 03:33 م

ماذا تفعل لتستيقظ مبكرًا في رمضان؟

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الوكيل الإخباري- يواجه بعض الأشخاص صعوبة في الاستيقاظ باكرًا في رمضان، نتيجة لعدة أسباب بما في ذلك مواجهة صعوبة في النوم، لذا قد يسهم اتباع بعض النصائح في الاستيقاظ باكرًا خلال الشهر الكريم.

نستعرض في التقرير التالي، نصائح للاستيقاظ باكرًا في رمضان، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Every day health".

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نصائح للاستيقاظ باكرًا في رمضان


1-شرب الماء
يساعد شرب الماء في السحور على الوقاية من الجفاف، يتسبب الجفاف في صعوبات في النوم وصعوبة الاستيقاظ، لكن يسهم تناول الماء في ترطيب الجسم وإعطائه الطاقة التي يحتاجها، لذا يوصي خبراء التغذية بشرب الماء بكثرة خلال الوقت بين الإفطار والسحور.


2-الخروج
يساعد الخروج في الهواء والتنفس في الهواء النقي على إيقاظ الحواس بداخلك، ستساعد الشمس في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. حاول الحصول على 30 دقيقة على الأقل يوميًا من ضوء الشمس الطبيعي، ساعة إذا كنت تعاني من الأرق.


3-استنشاق الزيوت العطرية
يمكن أن تساعد بعض الروائح في تنشيط حواسك وقد تساعدك في التركيز والطاقة، لتشعر بمزيد من الاستيقاظ، جرب الأوكالبتوس أو الليمون أو النعناع.


4-الابتعاد عن الأضواء قبل النوم
يؤدي الجلوس أمام الأضواء الساطعة لشاشة التلفزيون المسطحة قبل وقت النوم إلى صعوبة النوم، لكن الضوء الساطع لمدة ساعة أو ساعتين بمجرد الاستيقاظ يمكن أن يساعد في ضبط ساعة جسمك على قبول وقت الاستيقاظ.


5-مكان المنبه
يجب ألا يكون مكان المنبه بجوار السرير مباشرًة وكان من السهل الوصول إلى زر الغفوة الكبير دون رفع الرأس عن الوسادة، فمن المحتمل أنك ستحاول النوم لفترة أطول، مع وضع المنبه في الطرف الآخر من غرفة النوم حتى تضطر إلى النهوض لإغلاقه.


الكونسلتو الطبي

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