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أسباب النعاس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان

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الخميس، 23-03-2023 08:59 م

أسباب النعاس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان

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الوكيل الإخباري- يعتبر النعاس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان أو أي وجبة أخرى في غير رمضان أمر طبيعي تماماً ولا يدعو للقلق. وهناك العديد من العوامل التي تسهم في حدوث هذا الأمر، مثل:

زيادة إفراز هرمون السيروتونين والميلاتونين بعد الأكل؛ حيث تسهم هذه الهرمونات في الشعور بالنعاس.

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تناول الأطعمة الغنية بالحمض الأميني التربتوفان مثل: السبانخ، وجبنة الشيدر، والأسماك، والبيض. حيث يستخدم الجسم هذا الحمض لتصنيع هرمون السيروتونين الذي يساهم في الشعور بالنعاس.


حدوث اضطرابات النوم في رمضان بسبب تغير الروتين اليومي.


عدم ممارسة التمارين الرياضية، حيث أن الرياضة تزيد النشاط وتقلل الشعور بالتعب.


الإصابة بأمراض معينة قد تزيد مشكلة التعب بعد تناول الطعام سوءاً. ومن هذه الأمراض: مرض السكري، وانقطاع النفس أثناء النوم، وفقر الدم، وقصور الغدة الدرقية، والداء البطني (بالإنجليزية: Celiac Disease).


ولتجنب حدوث هذه المشكلة، فإنه ينصح باتباع الخطوات التالية:

تناول كمية كافية من السوائل والماء.


تقليل كمية الطعام الذي يتم تناوله خلال الوجبة الواحدة، وتناول وجبات أصغر على أوقات متعددة.


الحصول على قسط كاف من النوم والراحة.


ممارسة الرياضة بانتظام.


تعديل استهلاك الكافيين.


اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الخضروات، والحبوب الكاملة، والأسماك الدهنية، ومحاولة إدخال المكسرات، والبذور، وزيت الزيتون في الوجبات.
تجنب الإكثار من السكريات والكربوهيدرات. 


 




 

 


 

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