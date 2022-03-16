ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الشوفان بشكل يومي؟

الوكيل الإخباري - لطالما كان الشوفان من أفضل الوجبات الصحية، كونه يعتبر من الحبوب الكاملة، ويوصف كوجبة فطور مثالية، وعدا عن سهولة تحضيره فإن له فوائد غذائية كبيرة في حال تم تناوله بشكل يومي، وسنتعرف إلى هذه الفوائد من خلال الشرح التالي:

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مصدر مهم للطاقة

يمنح الشوفان طاقة كبيرة للجسم قد تستمر معه طوال اليوم، وتناوله بشكل يومي يؤمن لجسمك طاقة مستمرة، وتأتي هذه الطاقة إلى الجسم كون الشوفان يحتوي على الألياف الغذائية، وعلى عدد كبير من الفيتامينات.



يقلل خطر الإصابة بالسمنة

احتواء الشوفان على كم عالٍ من الألياف الغذائية يساعد في عملية الهضم لتكون أقرب للمثالية، كما أن هذه الألياف تساعد على زيادة الإحساس بالشبع، وبالتالي فإن تناول وجبة من الشوفان يومياً يقلل من الشعور بالجوع، ويقلل عدد الوجبات المتناولة خلال اليوم، وهو ما يؤدي لتقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.



يساعد على ضمان صحة القلب

ربط العديد من التقارير بين تناول الشوفان بشكل يومي، وصحة القلب كونه يحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن المهمة لتنظيم عمل القلب.

وقد أشار تقرير، منشور في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، أن تناول وجبات من الحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.



الوقاية من السكري

يعتبر الشوفان ذا مؤشر جلايسيمي منخفض، وتقول الدراسات الطبية إنه عندما يكون المؤشر الجلايسيمي للطعام منخفضاً، فإن عملية إفراغ المعدة تكون أبطأ، وهو ما يؤثر مباشرة في مستويات السكر في الدم، ويحسن من حساسية الأنسولين.



يمنح الجلد والبشرة صحة ونضارة

من فوائد الشوفان أنه يعمل على تعديل درجة حموضة الجلد، وقد نصحت المجلة الأميركية باستخدام دقيق الشوفان في علاج الإكزيما، وعدد من الأمراض الجلدية، كما أنه يعتبر مخففاً للحكة والتهيجات في الجلد.



له قيمة غذائية كبيرة

يعتبر مصدراً للكربوهيدرات المعقدة والبروتينات النباتية، ويحتوي العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الزنك والنحاس والكالسيوم والفسفور والحديد.



وكذلك ينصح بإطعام الأطفال الرضع وجبة من الشوفان، وقد ثبت أن تناول هذه الوجبة بانتظام لها دور وقائي كبير من الإصابة بالربو، أما نخالة الشوفان فلها دور مهم في تقليل الإصابة بالإمساك لدى الأشخاص الكبار في العمر.

زهرة الخليج

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