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الأربعاء، 27-12-2023 04:32 م

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أدوية الحساسية باستمرار؟

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الوكيل الإخباري - يحرص بعض الأشخاص على تناول أدوية الحساسية طوال فترة فصل الشتاء، كإجراء وقائي يحميهم من التعرض لنوبات المرض الشديدة.

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أضرار تناول أدوية الحساسية باستمرار :

- النعاس: يشعر بعض مرضى الحساسية بالرغبة في النوم عند تناول مضادات الهيستامين، خاصة من الجيل الأول.
- جفاف الفم: تؤثر مضادات الهيستامين سلبًا على نشاط الغدد اللعابية، حيث تقلل من إفرازها للعاب.
- صعوبة التركيز: قد يعاني مريض الحساسية المعتاد على تناول مضادات الهيستامين باستمرار من تشتت الانتباه.
- زيادة الوزن: يمكن أن تسبب بعض مثبطات مستقبلات الهيستامين السمنة لبعض المرضى، لعدم وصول إشارات الشبع إلى الدماغ عند امتلاء البطن.
وفي حالات نادرة، يمكن أن تسبب أدوية الحساسية آثارًا جانبية خطيرة، منها:
- الحساسية المفرطة.
- أمراض الكبد.
- أمراض الكلى.
- عدم انتظام ضربات القلب.

 

الكونسلتو 

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