5 حالات مرضية تسبب برودة الأطراف في الشتاء

الوكيل الإخباري - تعتبر برودة القدمين من المشكلات الشائعة في فصل الشتاء، ولكن معظم الحالات لا تشكل مصدرًا للقلق، وقد تشير إلى مشكلات صحية كامنة، من بينها السكري.



حالات مرضية قد تسبب برودة الأطراف في الشتاء

1- التوتر والقلق

التعرض لحالة من التوتر الشديد أو القلق قد يسببان برودة القدمين، حيث إن إحدى استجابات الجسم الطبيعية للتوتر أو العصبية هي ضخ الأدرينالين في مجرى الدم، حيث يتسبب الأدرينالين في انقباض الأوعية الدموية في محيط الجسم، مما يقلل من تدفق الدم إلى المناطق الخارجية من الجسم، لذلك تكون الأطراف عرضة للشعور بالبرد.

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2- السكري

هناك عدة أسباب تجعل داء السكري يؤدي إلى برودة القدمين بشكل دائم، من بينها اعتلال الأعصاب السكري، في حين أن مرض السكري نفسه قد لا يسبب برودة القدمين، فإن بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، يعانون من تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي في أقدامهم.



3- الأنيميا

فقر الدم هو حالة تحدث عندما يكون لدى الشخص عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء الطبيعية في جسمه، حيث يمكن أن يكون ذلك بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك نقص الحديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك أو مرض الكلى المزمن.



4- اضطرابات الأعصاب

قد تكون الاضطرابات العصبية الأخرى أيضًا سببًا لبرودة القدمين بشكل منتظم، فقد يحدث تلف الأعصاب نتيجة لصدمة أو إصابة، مثل قضمة الصقيع الشديدة، أو قد يكون بسبب حالة طبية كامنة.



قد يحدث الاعتلال العصبي المحيطي أيضًا بسبب أمراض الكبد أو الكلى أو العدوى أو الوراثة، وعادة ما يسبب أعراض إضافية، بما في ذلك الخدر والوخز.



5- قصور الغدة الدرقية

تنتج قصور الغدة الدرقية مستوى منخفض من هرمون الغدة الدرقية، مما له تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، حيث يؤثر التمثيل الغذائي في الجسم على الدورة الدموية ونبضات القلب ودرجة حرارة الجسم، لذا فإن أي شيء يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية ويسبب قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى برودة القدمين.



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