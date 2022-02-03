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الخميس، 03-02-2022 03:16 م

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو بالحليب؟

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الوكيل الإخباري - حذر خبير التغذية المصري الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من شرب الكاكاو بالحليب.

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور مجدي نزيه أن شرب الكاكاو مع الحليب يعوق الجسم عن امتصاص الكالسيوم الموجود في الحليب.

وقال الخبير إن هناك أغذية باعثة على السعادة، مثل الذرة المشوي، والمخبوزات أو الحلوى المصنوعة من دقيق الذرة، والموز بالحليب وكذلك الكاكاو لكن دون حليب.

 

في سياق متصل، دعا الدكتور نزيه إلى تناول وجبة تحتوي على نشويات وبروتينات وسلطة خضراء تضم 5 أصناف "خماسية الألوان"، مشددا على ضرورة تناول الفواكه في موسمها؛ مؤكدًا أن فائدة كل فاكهة تكون في وقتها فقط، واختيار حجمها المناسب.


وسلط نزيه الضوء على دور الأغذية المضادة للتجلطات مثل الثوم والكركم والشطة والمياه، حيث تقي من التجلطات التي تصيب البعض بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وفي دراسة سابقة، وجد باحثون في كوريا الجنوبية أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون ثلاثين غرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يكونون أكثر سعادة بنسبة 85% من البالغين الأصحاء الذين يأكلون الشكولاتة بكميات أقل من الكاكاو أو لا يأكلونها أبدا.


أظهر تحليل البراز للمشاركين في الدراسة أن التحسن في الحالة المزاجية كان مرتبطًا بالتغيرات في البكتيريا المعوية نتيجة لتناول الشوكولاتة.

 

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