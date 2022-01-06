ماذا يحدث لصحتك عند تناول القرنفل يوميا ؟

الوكيل الإخباري - القرنفل هو بهار هندي شهير يستخدم في المطبخ، وبصرف النظر عن إضافة نكهة غنية ورائحة للأطباق، فإنه معروف أيضًا بفوائده الصحية الرائعة.

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- يقضي على رائحة النفس الكريهة

لا أحد يحب النفس الكريهة، إنه أمر غير سار ومحرج، مجرد مضغ قطعة من القرنفل الجاف في فمك سوف ينعش أنفاسك على الفور.

ــ صحة الجهاز التنفسي

يعمل القرنفل كطارد للبلغم ويخفف منه في الحلق حتى تتمكن من السعال.

ـ منع السمنة

يحفز القرنفل عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن، وذلك بفضل خصائصه المضادة للكوليسترول والدهون في تقليل مستوى الكوليسترول والجلوكوز في البلازما.



ـ يقي من مرض السرطان

يلعب المكون العطري يوجينول والفلافونويد كوماتاكينين الموجود في القرنفل دورًا في الوقاية من السرطان.

ــ يقي من مرض السكري

يقدم القرنفل أيضًا فوائد صحية للجهاز الهضمي، فهو لا يحافظ على مستويات السكر في الدم فحسب، بل يعزز إنتاج الأنسولين، ويزيد من السيطرة على مرض السكري.



ــ يخلصك من التدخين

هل تواجه صعوبة في محاولة الإقلاع عن السجائر؟ امضغ فصوصًا كلما شعرت بالرغبة في ذلك، سوف يشتت الدماغ ويقلل من رغبتك في تدخين السجائر.

ــ تحسين وظائف الكبد

يعزز القرنفل أيضًا وظائف الكبد بشكل أفضل، أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود فيه يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، ويحسن أيضًا من الوظائف العامة.



ــ تقليل الالتهاب

يحتوي القرنفل على مركبات متعددة مرتبطة بخصائص مضادة للالتهابات، الأوجينول هو أهم هذه المركبات، لقد ثبت أنه يقلل من الاستجابة الالتهابية في الجسم، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل ويساعد في التحكم في هذه الأعراض.

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