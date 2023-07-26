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الأربعاء، 26-07-2023 03:26 م

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير التين الشوكي؟

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الوكيل الإخباري- يعتبر التين الشوكي من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، لأنه يوفر للجسم مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، ولكن هل تقل قيمته الغذائية عند تحويله إلى عصير؟

في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن عصير التين الشوكي من المشروبات المفيدة لصحة الجسم في فصل الصيف، بشرط تناوله باعتدال.

وحدد ناجي فوائد عصير التين الشوكي للجسم في النقاط التالية:

1- يلعب عصير التين الشوكي دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، ويرجع السبب إلى محتواه الجيد من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

2- يساعد عصير التين الشوكي على تقليل الشعور بالتعب الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الطقس، لأن سكرياته الطبيعية تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

3- يمكن تناول عصير التين الشوكي في الرجيم دون القلق من زيادة الوزن، نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية، ولكن يراعى عدم تحليته بالسكر الأبيض.

4- يمثل عصير التين الشوكي أهمية كبيرة لصحة الجهاز العصبي المركزي، لغناه بفيتامين ب المركب، الذي يساهم في تقوية الأعصاب وتعزيز صحة المخ وتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

5- يوفر عصير التين الشوكي حماية كبيرة ضد الإصابة بالأنيميا، لأن فيتامين سي المتوفر به يحسن من امتصاص الجسم لمعدن الحديد من الأطعمة.


ومع ذلك، حذر استشاري التغذية العلاجية من الإفراط في عصير التين الشوكي، لأن تناوله بكميات كبيرة قد يهدد الجسم ببعض الآثار الجانبية، مثل ارتفاع سكر الدم والإضرار بصحة الكلى.

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الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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