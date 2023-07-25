ما هي أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم؟

الوكيل الإخباري- البوتاسيوم، هو أحد العناصر المهمة الضرورية للإنسان، حيث يساعد على تخفيض ضغط الدم وخطر الجلطة الدماغية وتكون الحصى في الكلى وهشاشة العظام، ويمنع غسيل الكالسيوم من العظام.

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ويحدث نقص البوتاسيوم عندما يكون مستوى البوتاسيوم في الدم منخفضاً جداً، ولا يسبب انخفاضه أي أعراض، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم في الجسم إلى عدم انتظام ضربات القلب، بالإضافة إلى ضعف شديد في العضلات، وغالباً ما تزول هذه الأعراض بعد العلاج.



كما يمكن أن يؤدي عدم الحصول على القدر الكافي من البوتاسيوم، وانخفاض مستوى المغنيسيوم في الدم إلى انخفاض البوتاسيوم، وغالباً ما يكون من أسباب نقص البوتاسيوم، المعاناة من المضاعفات أو الآثار الجانبية لبعض الأمراض أو الأدوية.



ومن فوائد البوتاسيوم أيضاً أنه يحافظ على السوائل في الجسم ويعزز صحة العضلات ويحافظ على ضغط الدم في المستوى المتزن، ما يقي من السكتات القلبية. ويوجد البوتاسيوم في العديد من الخضراوات والفواكه والأسماك ومنتجات الألبان، وفقًا لموقع "هيلثي لاين".



مصراوي