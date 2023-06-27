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الثلاثاء، 27-06-2023 01:36 م

هل يخفِّض خلُّ التفاح الوزن ؟

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الوكيل الإخباري- يتناول كثيرون خل التفاح بسبب فوائده الصحية العديدة للجسم، ويصنع هذا النوع من الخل من التفاح الذي يتم تخميره، ويباع إلى جانب شكله السائل، كحبوب أو علكة أو مسحوق. ويمثل حمض الخليك أو «الأسيتيك» العنصر النشط الرئيسي في خل التفاح، وقد ارتبط بنتائج صحية إيجابية؛ مثل تقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

وبحسب المختص في الطب الطبيعي جوش ريد، فإن تناول خل التفاح قد يساعد، أيضاً، في خفض نسبة الكوليسترول، خصوصاً عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ونقل موقع (يو إس أي توداي) عن ريد قوله: «الخل غني، أيضاً، بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهي معادن أساسية للصحة ووظائف الأعضاء السليمة».

وأضاف ريد: «يتميز خل التفاح باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة من خلايا الدم لمنع أو تقليل فرص الإصابة بالأمراض». وتشير دراسات إلى أن خل التفاح يحسّن التمثيل الغذائي، وبالتالي يمنع السمنة.

ويؤكد ريد أن تناول خل التفاح مع وجبات الطعام «قد يساعد أيضاً في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين؛ ما قد يساعد في تعزيز فقدان الوزن». وينصح ريد أنه «بسبب حموضته العالية، يمكن لخل التفاح أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، لذا فمن الضروري تخفيفه بالماء».
 
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عكاظ

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