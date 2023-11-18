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السبت، 18-11-2023 11:44 ص

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة التمارين الرياضية يوميا؟

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الوكيل الإخباري - تعتبر ممارسة التمارين الرياضية من الأمور الحياتية المهمة، التي تجعل الشخص متمتعًا بصحة جيدة ومرونة لائقة، بالإضافة إلى أنها تضيف له نشاط وحيوية، وتبعده عن الكسل، فضًلا عت دورها في تعزيز مناعة الجسم وبالتالي تساهم في التقليل من فرص الإصابة بالأمراض.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن ممارسة الرياضة من الأمور الحياتية المهمة، التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط، وتقي من الأمراض، وتحسن من الصحة الذهنية والمزاجية.

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أضرار ممارسة الرياضة يوميا
وأضاف حتة، أن أضرار ممارسة الرياضة يوميا، تختلف بنوعية الرياضة التي تُمارس، موضحًا أن الرياضات الخفيفة مثل المشي أو عمل الإطالات العضلية، لا تستوجب الراحة ليوم أو يومين كشرط أساسي لممارستها، وهذا نظرًا لأنها رياضات خفيفة، ومفيدة، وتساهم في حرق الدهون وإعطاء الجسم الحيوية المطلوبة.


وأكد استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن هناك رياضات تستلزم أخذ قسط من الراحة لمدة يوم أو يومين، وهذه هي الرياضات العنيفة، مثل كمال الأجسام، وحمل الأوزان الثقيلة، ورفع الأثقال، وكذلك السباحة، بالإضافة إلى الجري.


أضرار عدم الحصول على راحة لممارسة الرياضة
وتابع حتة، أن الرياضات العنيفة تستلزم الراحة لمدة من يوم إلى يومين، لمنح الجسم الراحة السليمة، لكي تحصل العضلات على الاستشفاء السليم، مؤكدا أن عدم الحصول على الراحة، يسبب في كثرة الإصابات العضلية، وكذلك التشنجات، وعدم تطور الصحة العامة، فهذا ما هو إلا إنهاك، وقد يصل الأمر إلى سرعة ضربات القلب، وحدوث إصابات عظمية في المفاصل والغضاريف والأربطة.

 

 

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