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الخميس، 16-03-2023 10:01 ص

ماذا يعني الاعتماد على اليد اليسرى؟

الكتابة-باليد-اليسرى


الوكيل الإخباري- كشف خبير في علم النفس عن السر وراء اعتماد الكثيرين على أيديهم اليسرى في معظم الأعمال، وهم من يُعرفون بـ«العُسْر».

وأوضح إريك زيلمر، أستاذ علم النفس العصبي بجامعة دريكسيل، أن معظم الذين يستخدمون اليد اليسرى يُظهرون نشاطاً أكبر في النصف الأيمن من المخ لأداء المهام اللغوية، مؤكداً أن الأعسر يعتمد بدرجة أقل على النصف المخي الأيسر.
وقال زيلمر، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن موقع «بزنس إنسايدر» العلمي المتخصص: «إن العسر يظهرون بشكل خاص تفارق وظائف الدماغ أقل مقارنة بالذين يستخدمون اليد اليمنى».

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ويعرَّف «تفارق وظائف الدماغ» بأنه ميل بعض الوظائف العصبية أو العمليات المعرفية إلى التخصص في جانب واحد من الدماغ دون الآخر.


ويرتبط الجانب الأيسر من الدماغ عموماً بالكلام والكتابة والحساب واللغة والفهم، في حين يتحكم الجانب الأيمن في الإبداع والمهارات الموسيقية والتعبير الفني.
وبيَّن زيلمر أن هذه الاختلافات قد تساعد العُسر على التفكير بشكل أكبر خارج الصندوق، مشيراً إلى أنهم يتمتعون بميزة إبداعية أكثر.


وذكر أن الإبداع قد يأتي بسهولة أكبر لمن يستخدمون اليد اليسرى، لافتاً إلى أنه بعض الأبحاث الأكثر إقناعاً في هذا المجال التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون مستويات عالية من «النوع الفصامي»، وهي سمات شخصية تشبه الفصام لكنها ليست متطرفة.

 

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