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الثلاثاء، 15-06-2021 10:05 م

ماهي أسباب خمول الجسم

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الوكيل الإخباري - الخمول وفقدان الشغف، هي الشكوى الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي .

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الأسباب الطبية التي قد تعزز الشعور بالخمول والرغبة في النوم :


الاكتئاب وأعراضه
بدايات الاكتئاب عادةً لا تكون عنيفة، خاصة إن لم يكن منبعها حدثاً جللاً، مثل وفاة عزيز أو انهيار منزل، ولكن من أولى علامات الاكتئاب، هي تغيرات النوم؛ إما بالأرق الشديد أو النوم لساعات طويلة وغير معتادة، وهي واحدة من محاولات الهروب من الواقع .
أما الخمول فهو من أعراض الاكتئاب الواضحة، والتي تقع تحت بند فقدان الشغف والاهتمام، وعدم الرغبة في التحدث والاختلاط، وفقدان الشعور بالانسجام والاستمتاع عند ممارسة هواياتك المفضلة، كلها أمور يمكن وصفها بالخمول.

نقص فيتامين دي D
يمكن الحصول على فيتامين دي D من التعرّض للشمس بشكل أساسي، ومن بعض أنواع الطعام، ونظراً لظروف كورونا التي جعلت غالبية الأشخاص يعملون من المنزل؛ فإنَّ العديد صار في حالة عزلة وبعد عن الشمس وضوء النهار؛ لندرة الخروج لقضاء مهام في وضح النهار خارج المنزل.

 

متلازمة المنزل 
واحدة من الأمراض النفسية الحديثة التي لاحظها الأطباء النفسيون في إيطاليا، بعد أن شاهدوا أعراضها على الأشخاص المحجورين في منازلهم لفترات طويلة بسبب الكورونا، وتبين أنّ العزل الإجباري مع الأجواء الكئيبة والمشحونة والخوف على الحياة، تدفع الفرد لتفضيل البقاء بمفرده، والشعور بالخمول وكثرة النوم.

 

اضطراب نشاط الغدة الدرقية
فرط نشاط الغدة الدرقية يتسبب في تنبيه المخ بصورة زائدة عن الحاجة، وبالتالي المعاناة في النوم. أما خمولها فهو واحد من أشهر الأسباب التي تؤدي إلى النوم لساعات طويلة، والشعور الدائم بالخمول والتعب وعدم القدرة على إنجاز أية مهام.

مرض السكري
اضطراب مستويات السكر في الدم، وهو أحد أعراض مرض السكري، هو واحد من الأسباب الرئيسية للشعور بالخمول وصعوبة التركيز، والرغبة في النوم لساعات طويلة أثناء النهار.

السمنة
توجد علاقة بين كثرة النوم والسمنة؛ فالعديد من الأطباء يؤكدون أن كثرة النوم وقلة الحركة تتسبب في السمنة، بينما يرى البعض الآخر أن السمنة قد تتسبب في رغبة الفرد في النوم لساعات طويلة، وتولّد عنده سلوكاً من الكسل والخمول وعدم الرغبة في مخالطة الآخرين.

 

المصدر- سيدتي 

 




 

 


 

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