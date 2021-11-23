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الثلاثاء، 23-11-2021 03:34 م

ماهي فوائد تناول الفطر وما أهم أنواعه

معلومات-مهمة-عن-الفطر-و-انواعه-كيفية-جمع-الفطر-


الوكيل الإخباري - الفطر من أنواع الأغذية المميزة في شكلها وقوامها وكذلك تركيبتها الغذائية، وهو نبات يشبه في مكوناته اللحوم، حيث يعتبر مصدر للبروتين والمعادن وكذلك الفيتامينات، وللفطر أنواع عدة تختلف في لونها وشكلها إلا أنها تشابه في التركيبة الغذائية، وعن فوائده وأنواعه نتعرف في التالي.

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فوائد الفطر الصحية:

1 - الفطر غني بالبروتينات والمعادن وبالتالي هو مهم لصحة العضلات ويمنح الجسم قوة ونشاط.
2 - الألياف الغذائية والفيتامينات في الفطر تجعل منه طعام صحي يساعد في تعزيز صحة المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي ككل.
3 - الفطر غني بالكالسيوم، وفيتامين د، والنياسين، والرايبوفلافين، والبوتاسيوم، والسيلينيوم وكلها عناصر تساعد في تحسين صحة العظام ووقايته من الهشاشة.
4 - أكثر ما يميز الفطر أنه خالي من الدهون، والكوليسترول، والغلوتين وبالتالي هو منخفض السعرات الحرارية مما يجعله طعام مناسب لمرضى السكري ولمرضى الأمراض المزمنة مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
5 - تعدد الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في الفطر يساعد الجسم  في تعزيز المناعة وتقويتها والوقاية من الأمراض.
6 - مضادات الأكسدة في الفطر هي مضادات قوية تجعله طعام مهم للوقاية من الأمراض السرطانية.
7 - الفطر من الأغذية المفيدة لصحة الكبد والجلد والعيون.

 

أنواع الفطر:
1 - الفطر الأبيض وهو أكثر الأنواع شيوعاً ووفرةً وله أحجام تبدأ من الحجم الصغير وحتى الكبير.
2 - فطر بورتوبيللو وهو نوع حجمه كبير ويشبه اللحم إلى حد ما، مما يجعله طعام مناسب للنباتيين.
3 - فطر المحار هو فطر ذو بنية هشة ومخملية يشبه بشكله المحار أو يمكن تشبيهه بالبوق، ألوانه تتنوع عادة ما بين البني والرمادي والأبيض.
4 - فطر شيتاكي هو ثاني أكثر فطر شيوعًا في العالم

 

المصدر- هي

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