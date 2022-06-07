ما أسباب السلوك العدواني لمرضى ألزهايمر؟

الوكيل الإخباري - يتمثل السلوك العدواني لمرضى ألزهايمر في أسباب عدة، أبرزها الضوضاء العالية والأضواء الساطعة والأشخاص الغرباء.

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وقالت مبادرة أبحاث ألزهايمر الألمانية، إن عوامل الإثارة هذه تجعل مريض ألزهايمر يشعر بعدم الراحة والأمان، ومن ثم ينتابه الغضب ويصبح سلوكه عدوانيا.

ولمواجهة السلوك العدواني، يتعين على أقارب المرضى التحلى بالهدوء والصبر والحرص على توفير بيئة محيطة تتسم بالهدوء والراحة وتخلو من المثيرات، مع مراعاة اتباع روتين يومي ثابت وواضح المعالم.



ولتسهيل عملية التواصل، ينبغي التحدث مع مريض ألزهايمر ببطء ووضوح وباستخدام جمل قصيرة وأسئلة يمكن الإجابة عليها بـ "نعم" أو "لا"، مع مراعاة تغيير الموضوع إذا كان المريض غير قادر على متابعة المحادثة أو إذا كان الموضوع مزعجا بالنسبة له.

وعندما ينخفض الإدراك وتتراجع القدرة اللغوية أكثر فأكثر في المرحلة المتأخرة من المرض، يمكن أن تساعد الإيماءات ولغة الجسد الواضحة على التفاهم.





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