الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إغلاق وكالة الأنباء الرسمية بالأرجنتين

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

روبوت صيني بدماغ مزروع في المختبر

الاردن .. الحبس وغرامة 500 دينار ووقف العمل برخصة القيادة لمرتكب هذه المخالفة

الصين بصدد البدء في استخدام أول مطار فضائي خاص

لمرضى ضغط الدم .. أمر يجب الانتباه له عند الاستيقاظ

السويد تقر رسميا دفع رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

الامن العام : 4 إصابات من عائلة واحدة بحادث تدهور مركبة خصوصي

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من بيت لحم

جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين

الثلاثاء، 02-07-2024 08:16 ص

ما أفضل وتيرة لمعرفة وزن الجسم؟

352119


الوكيل الإخباري- يربط بعض خبراء الصحة بين المعدل المثالي لمعرفة وزن الجسم وبين الاستجابات النفسية، ومدى انعكاس نتائج الميزان على السلوكيات الصحية.

اضافة اعلان


يوصي كثيرون باستخدام المقاييس لمعرفة وزن الجسم أسبوعيًا، حتى عندما لا نحاول خفض الوزن. والسبب، حسب "مديكال إكسبريس"، تؤكده نتائج أبحاث وجدت أن الوزن الأسبوعي يساعد على إدارة الوزن أكثر من أي وتيرة أخرى.


ووجدت ورقة بحث من جامعة سيدني، راجعت 12 دراسة سابقة، أن المشاركين الذين وزنوا أنفسهم أسبوعيًا أو يوميًا على مدار أشهر فقدوا مقدارًا من الوزن، لكن الفائدة كانت أوضح مع مجموعة الوزن الأسبوعي.


وأظهرت إحدى الدراسات أن وزن الجسم يتقلب بـ 0.35% خلال الأسبوع، ويكون أعلى عادةً بعد عطلة نهاية الأسبوع.


الكربوهيدرات

وعند تناول عشاء يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات، سيزيد الوزن في اليوم التالي. فالجسم يحتفظ بـ 3-4 غرامات من الماء لكل غرام من الكربوهيدرات المستهلكة.


كما يزيد محتوى الماء أيضًا عند استهلاك نسبة أعلى من الملح.


ويميل الوزن أيضًا إلى الانخفاض في الصباح الباكر، بعد تقييد تناول الطعام في الليل، ويكون الوزن أعلى في المساء بعد تناول الطعام والمشروبات.


وإذا كان الوزن في صالة الألعاب الرياضية بعد التمرين، فهناك فرصة جيدة أن يكون أقل بعد فقدان السوائل الناجم عن التعرق.

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-02 at 8.54.54 AM

لمرضى ضغط الدم .. أمر يجب الانتباه له عند الاستيقاظ

3-48-390x220

فقدان الملح يحفز تجديد الكلى

202471134244303S

نقص فيتامين B12.. الأسباب والأعراض

e3990efcecafab637a16bffb8d992936

عواقب استخدام الهاتف كوسيلة لتهدئة الأطفال

202471133916783U5

كبار السن أكثر عُرضة لنقص السوائل في الجسم

5f4670834c59b71ad85cdc85

5 آثار جانبية لجرعة زائدة من الكافيين

أخبار متعلقة
2024_6_24_18_58_31_149

لفقدان الوزن .. اليك أفضل وقت لتناول الخيار خلال اليوم

image

القلق يضاعف خطر الإصابة بمرض باركنسون

202462255656247IL

طريقة بسيطة تضاعف فوائد البرتقال الدموي

209214_0

دراسة حديثة : هذا أفضل طعام لخسارة الوزن !

3ada2fc4f1d1a1e21ac394bbd65f3d73BLY_944oOm

هل السكري يسبب تساقط الأسنان؟

2024_6_9_19_14_34_918

عيد الأضحى .. 4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة