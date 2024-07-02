ما أفضل وتيرة لمعرفة وزن الجسم؟

الوكيل الإخباري- يربط بعض خبراء الصحة بين المعدل المثالي لمعرفة وزن الجسم وبين الاستجابات النفسية، ومدى انعكاس نتائج الميزان على السلوكيات الصحية.

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يوصي كثيرون باستخدام المقاييس لمعرفة وزن الجسم أسبوعيًا، حتى عندما لا نحاول خفض الوزن. والسبب، حسب "مديكال إكسبريس"، تؤكده نتائج أبحاث وجدت أن الوزن الأسبوعي يساعد على إدارة الوزن أكثر من أي وتيرة أخرى.



ووجدت ورقة بحث من جامعة سيدني، راجعت 12 دراسة سابقة، أن المشاركين الذين وزنوا أنفسهم أسبوعيًا أو يوميًا على مدار أشهر فقدوا مقدارًا من الوزن، لكن الفائدة كانت أوضح مع مجموعة الوزن الأسبوعي.



وأظهرت إحدى الدراسات أن وزن الجسم يتقلب بـ 0.35% خلال الأسبوع، ويكون أعلى عادةً بعد عطلة نهاية الأسبوع.



الكربوهيدرات

وعند تناول عشاء يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات، سيزيد الوزن في اليوم التالي. فالجسم يحتفظ بـ 3-4 غرامات من الماء لكل غرام من الكربوهيدرات المستهلكة.



كما يزيد محتوى الماء أيضًا عند استهلاك نسبة أعلى من الملح.



ويميل الوزن أيضًا إلى الانخفاض في الصباح الباكر، بعد تقييد تناول الطعام في الليل، ويكون الوزن أعلى في المساء بعد تناول الطعام والمشروبات.



وإذا كان الوزن في صالة الألعاب الرياضية بعد التمرين، فهناك فرصة جيدة أن يكون أقل بعد فقدان السوائل الناجم عن التعرق.



