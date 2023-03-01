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الأربعاء، 01-03-2023 05:00 م

ما الأمراض التي يعالجها ماء زمزم؟

العلاج_بالماء_على_الطريقه_اليابانيه


الوكيل الإخباري- يوجَدُ ماء زمزم فِي المَكّةِ المُكرّمة على بعدِ 20 متراً مِن الحَرَم المَكّي، ويعتبرُ ماء زمزم مُقَدّساً بالنسبةِ للمسلمين حَولَ العالم فَقَد قال الرسول عليهِ الصلاةُ والسلام: (خَيرُ ماءٍ على وَجهِ الأرض، ماءُ زمزَم، فِيهِ طعامُ الطعم، وشفاءُ السقم)، وَهُوَ الماءُ الأنقى والأطهَرِ حَولَ العالم وَقَد أجريت العديدُ مِن التجارب حَولَ اكتشاف الماء الأنقى بينَ مياهِ بيريه (ثاني أنقى مياه فِي العالم) المَوجودَةِ فِي فرنسا وماءِ زمزم وكانت النتائج مِصدقة لقولِ الرسول عليهِ الصلاة والسلام. بحسب موقع موضوع.

خصائص وفوائد ماء زمزم
 لا يتغيّر لونهُ ولا رائحتهُ ولا طعمهُ وغير قابل للتعفّن.
المركّبات الكيميائيةِ الموجودَةِ فيهِ تَقضِي على جَميعِ أنواعِ البكتيريا والفطريات وَتَحُدُّ مِن انتشارها وتكاثُرِها.
لهُ فائِدَةٌ كَبيرة للمَرأةِ الحامِل والجنين ونُمُوّهِ فِي الرّحِم.
يعمَلُ على تَدمِيرِ جَميعِ أنواعِ الخلايا السّرطانيّة وَيَحُدّ مِن انتشارها.
يُخَلّص الجِسِم مِن جَميعِ أنواعِ السّمُوم والفضلاتِ الحِمضِيّة.
يعمَلُ على تأخيرِ ظُهورِ أعراضِ الشّيخوخَةِ المُبَكّرة ويُقَوّي جِهاز المَناعة عند الإنسان.
يساعِدُ فِي عَمَلِيّةِ الهَضِم وامتِصاصِ العناصر الغذائيّة وتمثيلِ المعادن المُؤيّنة. يُزوّد الجِسِم بالطاقَةِ التي يَحتاجُها
فوائد ماء زمزم في معالجةِ الأمراض
هناكَ الكثيرُ مِنَ الأمراضِ التي يعالجها ماءُ زمزم أهمّها:
التخلّص من جَميعِ أمراض العيون والقرحةِ القرمزيّةِ في العين ومشاكلِ ضَعفِ البَصَر.
يساعِدُ على التخلّص مِن أمراضِ القلب المُزمنة، أمراضِ الدَورةِ الدمويّة، وعد انتظام الدورةِ الشهريّة عندَ النساء.
يعتبرُ مِن أحد الحلول التي تساعد على التخلّص مِن مَشاكِلِ البدانةِ والزيادَةِ فِي الوزن.
تعتبر حلاً لمَشاكِل السُكّري، والصداع النصفي، وبعض أمراض الكلى، حِمى القشّ، الربو، حصاةِ الحالب، المثانة، التهاب المفاصل، وهشاشةِ العظام.
يعالج جميعُ مَشاكِلِ الانتفاخ، عُسرِ الهَضِم، وَقُرحَةِ الاثني عشر.
يعالج التهاب اللثة، حساسِيّة الأسنان، الارتجاج المَريئي، وأمراضِ الحَساسِيّة.
مكوّنات ماء زمزم
أجريت أحد البحوث بالمقارنةِ بين مكوّنات ماء زمزم ومصدر آخر من الماء الصالح للشرب فوجدوا اختلافاً وتبايناً بين الخصائص الكيميائيّة المختلفة، فوجدوا أنّ تركيز المعادن المهمة هي بالمعدلات التالية:
وحدةِ القياس (ملغ/لتر):
المعادن     ماء زمزم      الماء العادي
الصوديوم  133              37.8
الكالسيوم    96               75.2
المغنيسيوم 38.88            7.8
البوتاسيوم  43.3             2.7
الكبريتات   124             107

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