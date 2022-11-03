الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

إصابة بانقلاب شاحنة محملة بالطحين في الزرقاء

قطر تضبط 140 كأسا مقلدا لجائزة كأس العالم

مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية - تفاصيل

استشهاد فلسطيني قرب القدس وحملة اعتقالات واسعة في الضفة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

8 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يشاركون في سوفكس 2022

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الخميس، 03-11-2022 09:41 ص

ما الذي يجب فعله عند الإصابة بنوبة قلبية لحين وصول سيارة الإسعاف ؟

3493593


الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة آنا دافيدوفا، أخصائية أمراض القلب، أنه عند الشعور بنوبة قلبية يجب تناول قرص نيتروغليسيرين وكارديوماغنيل.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة برايم الروسية للأنباء، إلى أن معرفة كيفية التصرف بصورة صحيحة عندما يشك الشخص بتعرضه لنوبة قلبية، يمكن أن تنقذ حياته.

وتضيف، أكثر أعراض النوبة القلبية انتشارا هي:

1- ألم في الجهة اليسرى من القفص الصدري وتحت لوح الكتف الأيسر؛

2 - حرقة أو ضغط وفي كثير من الأحيان ألم ثاقب؛

3 - ألم في الذراع الأيسر أو الجانب الأيسر من الرقبة؛

4 - ضيق في التنفس؛

5 - تعرق غزير وضعف وحتى غثيان وتقيؤ.

وتشير إلى أن هذه الأعراض قد تؤدي إلى الوفاة. لذلك إذا شعر الشخص بهذه الأعراض، فيجب قبل كل شيء استدعاء سيارة الإسعاف، ومن ثم التمدد بحيث يكون مستوى رأسه أعلى من مستوى جسمه، وفتح النافذة وتهوية الغرفة وقياس مستوى ضغط الدم.

وتقول، "إذا ظهر أن ضغط الدم أعلى من 115\70 ملليمتر عمود زئبق، يجب تناول الدواء الذي وصفه الطبيب عبر الهاتف عند استدعاء سيارة الإسعاف".

وتضيف، عادة في هذه الحالة، قبل كل شيء يوضع قرص نيتروغليسيرين تحت لسان الشخص ومن ثم مضغ قرصين من الكارديوماغنيل، أو نصف قرص أسبيرين.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_29882_933ac0e0896-7257-48e8-9cae-fd4b3b25ad5e

قلة النوم ترفع خطر إصابة كبار السن بالأمراض

135-141054-heart-failure-patients_350x200

الحديد سبب قصور القلب لدى الناجين من النوبات

77314Image1-1180x677_d

3 نصائح مثبتة علمياً للتغلب على كآبة الشتاء

32168ec9-2f90-495b-960e-b0a45d3145f5

كيف نحمي أنفسنا من إنفلونزا "أ" الموسمية؟

03-8-ways-youre-showering-wrong-hot-1200x800

دراسة تحذر من كثرة الاستحمام وتوضح المخاطر

رمان

عصير الرمّان الأفضل لنمو دماغ الجنين

أخبار متعلقة
63527c424236041bdb448a1e

أربع علامات غريبة تظهر على اليد قد تشير إلى إصابتك بـ " السكري"

635259694c59b716463180b5

خبيرة تكشف أعراض و خطورة حساسية البرد

SNUEEJiVvpJUkEvr8fL2

أعراض التهاب الزائدة الدودية

53-150810-stop-desire-food-tips_700x400

أعراض الإصابة باضطراب نهم الطعام

heart-attack-or-panic-attack

كيف تفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية ؟

265901-1468077279

النوبة القلبية لدى النساء أخطر منها لدى الرجال.. لماذا؟