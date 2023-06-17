3 أخطاء عند استخدام واقي الشمس قد تسبب الشيخوخة المبكرة

الوكيل الإخباري- رغم غياب الشمس، أحياناً فإن‎ ‎الأشعة فوق البنفسجية لاتزول‎، لذلك وحتى إذا كان الطقس مغيماً وبارداً فلا بد من استخدام الواقي ضد الشمس. ‎‏‎ويقول خبراء في مؤسسة‎ ‎إلميس، تمثل الأشعة فوق البنفسجية ‏‎ %95‎من ‏ضوء الشمس الذي يصل إلى الأرض، وهي مسؤولة عن ظهور علامات ‏الشيخوخة، بما فيها التجاعيد والتصبغ.

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الواقي الخطأ

يشير الرقم على عبوة الواقي عادةً إلى المدة التي ‏يستغرقها الجلد ليحترق بأشعة فوق البنفسجية، وفي العادة يُنصح ‎‎‎بالكريم رقم ‎30 الذي يوفر حماية لـ ‏‎‎‏‎15‏ ساعة.



البشرة الداكنة

حسب الخبراء، تتمتع البشرة الداكنة بحماية طبيعية، ‏ولكن رغم أن تأثيرات الشمس عليها قد تستغرق وقتاً أطول ‏للظهور، لا بد من الوقاية من الشمس.ورغم أنها لا تحترق بسهولة، فإن البشرة الداكنة عرضة للعواقب ‏مثل علامات الشيخوخة وسرطان الجلد، لذلك يجب حمايتها أيضاً.



التسمير

يشير الخبراء إلى خطأ بعض الذين يعمدون إلى تسمير بشرتهم الذين لا يضعون الواقي من الشمس، لأن الكريم لا يؤثر كثيراً على التسمير.



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