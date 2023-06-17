السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

الجمارك: 8356 طلب إعفاء مركبات بحاجة إلى استكمال وثائق

الدوريات الخارجية: ضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية

الخارجية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في أوغندا

أكثر من 4000 طن من الخضار والفواكه صدرت للخليج خلال يومين

سماء الأردن على موعد مع اصطفاف مميز للكواكب والقمر

بلدية اربد: 4% خصم على ضريبة الأبنية والأراضي بشرط

إطلاق حملة وطنية للتوعية بخطورة الاعتداءات على المياه

شرق عمان الصناعية تشارك بمعرض في تركيا

محافظة: كليات الطب في الأردن ما زالت متميزة

الدفاع المدني: التعامل مع 988 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

السبت، 17-06-2023 12:40 م

3 أخطاء عند استخدام واقي الشمس قد تسبب الشيخوخة المبكرة

2018_9_16_21_50_0_880


الوكيل الإخباري- رغم غياب الشمس، أحياناً فإن‎ ‎الأشعة فوق البنفسجية لاتزول‎، لذلك وحتى إذا كان الطقس مغيماً وبارداً  فلا بد من استخدام الواقي ضد الشمس. ‎‏‎ويقول خبراء في مؤسسة‎ ‎إلميس، تمثل الأشعة فوق البنفسجية ‏‎ %95‎من ‏ضوء الشمس الذي يصل إلى الأرض، وهي مسؤولة عن ظهور علامات ‏الشيخوخة، بما فيها التجاعيد والتصبغ. 

اضافة اعلان


الواقي الخطأ
يشير الرقم على عبوة الواقي عادةً إلى المدة التي ‏يستغرقها الجلد ليحترق بأشعة فوق البنفسجية، وفي العادة يُنصح ‎‎‎بالكريم رقم ‎30 الذي يوفر حماية لـ ‏‎‎‏‎15‏ ساعة. 


البشرة الداكنة 
حسب الخبراء، تتمتع البشرة الداكنة بحماية طبيعية، ‏ولكن رغم أن تأثيرات الشمس عليها قد تستغرق وقتاً أطول ‏للظهور، لا بد من الوقاية من الشمس.ورغم أنها لا تحترق بسهولة، فإن البشرة الداكنة عرضة للعواقب ‏مثل علامات الشيخوخة وسرطان الجلد، لذلك يجب حمايتها أيضاً.

التسمير
يشير الخبراء إلى خطأ بعض الذين يعمدون إلى تسمير بشرتهم الذين لا يضعون الواقي من الشمس، لأن الكريم لا يؤثر كثيراً على التسمير.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_5_5_0_1_21_701

دراسة لمرضى السكري : هذا النوع من الشاي مفيد جداً للتحكم بالسكر !

caption

غذاء صحي "يمكن أن يؤذيك" عند تناوله على الإفطار

2022_2_11_17_23_16_515

أعراض يصعب اكتشافها تنذر بسرطان نادر

18055998_6

غذاء شائع ومحبوب يقي من السكتة الدماغية

الخضار-من-الأطعمة-المفيدة-لصحة-الإنسان

تناول الطعام في هذا الوقت من اليوم يبطئ مقدمات السكري !

120183Image1

دراسة: هذه الفئة من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بحساسية الطعام !

أخبار متعلقة
7

تساقط الشعر علامة تنذر الإصابة بـ "قاتل صامت"

2019_8_21_21_13_39_88

الشيخوخة..كيف تؤثر على الشعر؟