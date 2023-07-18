الوكيل الإخباري- أثناء السكتة القلبية، تتسبب مشكلة كهربائية في توقف القلب عن ضخ الدم إلى الجسم، وبدون تدفق الدم، يصبح المصاب فاقدًا للوعي وليس لديه نبض، ويمكن أن تكون السكتة القلبية المفاجئة قاتلة في غضون دقائق.



نوضح في السطور التالية، مدى إمكانية الشفاء من توقف عضلة القلب، وفقًا لما ذكره موقع "Cleveland clinic".



تأثير توقف عضلة القلب على صحة الجسم

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عندما يتوقف القلب أثناء السكتة القلبية، يتوقف تدفق الدم كذلك، ويمكن أن يسبب هذا ضررًا دائمًا للأعضاء، بما في ذلك الدماغ، دون عناية طبية فورية.



وتقول مؤسسة "Sudden Cardiac Arrest Foundation"، أن احتمالات البقاء على قيد الحياة تزداد بشكل كبير إذا تلقى المصاب الإنعاش القلبي الرئوي مع استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED).



وتحدث السكتة القلبية عندما يتوقف قلبك عن النبض أو ينبض بسرعة شديدة بحيث يتوقف عن ضخ الدم، وأثنائها، يفقد الشخص المصاب الوعي عادة، وتبدأ الأعراض دون سابق إنذار، وهذا هو سبب تسميته أيضًا بالسكتة القلبية المفاجئة، يمكن أن تصبح الحالة قاتلة إذا لم يتم الحصول على علاج فوري، حيث يتوقف القلب عن العمل.



لماذا تحدث السكتات القلبية؟

في حالة السكتة القلبية، تتجاوز النبضات السريعة غير الطبيعية بشكل مفاجئ النبضات الكهربائية الطبيعية التي تبدأ ضربات القلب، وعندما لا ينبض قلبك، لا توجد طريقة لإيصال الدم الغني بالأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم.



ما الفرق بين السكتة القلبية والنوبة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية عندما تتجاوز النبضات السريعة غير الطبيعية الإيقاع الطبيعي للقلبك، وهى مشكلة كهربائية، بينما تحدث النوبة القلبية عندما يعطل الشريان المسدود تدفق الدم إلى قلبك، وتعتبر النوبة القلبية سببًا شائعًا للسكتة القلبية.



هل توقف عضلة القلب يعني الوفاة؟

في حالة السكتة القلبية، يتوقف القلب عن الخفقان، ولكن لا يزال من الممكن الإنقاذ، فمع تلقي العلاج الفوري، من الممكن البقاء على قيد الحياة.



الفئات المعرضة لتوقف عضلة القلب

تحدث السكتة القلبية المفاجئة عند الأشخاص المصابين أو غير المصابين بأمراض القلب، ويمكن أن تؤدي الإصابة بنوبة قلبية أو أمراض قلبية أخرى إلى زيادة خطر الإصابة بشكل كبير.



أعراض توقف عضلة القلب

تشمل أعراض توقف عضلة القلب ما يلي:

- تسارع ضربات القلب.

- الدوار، وقد يشسير الإغماء إلى نفس الحالة.

هل هناك علامات تحذيرية قبل توقف عضلة القلب؟

قبل الإغماء، قد يكون لدى أعراض أخرى لتوقف القلب، بما في ذلك:

- ألم في الصدر.

- الغثيان والقيء.

- ضيق في التنفس.



كيف يتم علاج توقف عضلة القلب؟

يشمل علاج توقف القلب الطارئ إعادة تشغيل القلب واستعادة نظمه المنتظم، من خلال ما يلي:



- الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) : وهو أحد أهم العلاجات لتحسين بقاء القلب على قيد الحياة، وغالبًا ما يتم إجرائه حتى يصبح مزيل الرجفان التلقائي أو الخارجي جاهزًا، ويتم من خلال ضغطات الصدر لتحل محل عملية ضخ القلب، وهدفه نقل كميات صغيرة من الدم من القلب إلى المخ.

- مزيل الرجفان التلقائي أو مزيل الرجفان الخارجي: بمجرد توصيله، يقوم هذا الجهاز بتوصيل تيار كهربائي قصير (صدمة) إلى الصدر، وهدفه وقف النبضات غير الطبيعية وإعادة النبضات الطبيعية.



ما مدى وجوب سرعة تلقي علاج السكتة القلبية؟

يمكن أن تكون السكتة القلبية قاتلة إذا استمرت أكثر من 8 دقائق بدون الإنعاش القلبي الرئوي، ويمكن أن يحدث تلف في الدماغ بعد 5 دقائق فقط.



الكونسلتو الطبي

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