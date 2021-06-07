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الإثنين، 07-06-2021 11:28 ص

ما الفرق بين الفطر الأسود وحساسية العين؟

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الوكيل الاخباري - كشف استشاري العيون وزميل كلية الجراحيين الملكية ببريطانيا محمد برافو، طبيعة الفارق بين الفطر الأسود وحساسية العين.

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وبحسب تصريحات له على فضائية دي إم سي، أكد استشاري العيون أن الفارق بين الفطر الأسود وحساسية العين أن الأخيرة تصيب البعض مع تغير الفصول فقط، أما الفطر الأسود فانتشاره مرتبط بضعف جهاز المناعة.

ولفت إلى أن انتشاره الحالي يعود لهذا السبب، وهو أن كثيرين قد ضعف لديهم جهاز المناعة جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن صاحب جهاز المناعة القوي لا يؤثر فيه الفطر الأسود.

 


وعن أكثر من يتعرض للإصابة بهذا الفطر الأسود أكد برافو أن الإهمال في علاج مرض السكر، يجعل أصحابه من أكثر الناس عرضة للإصابة بهذا المرض.


وضم استشاري العيون إلى المهملين في علاج مرض السكري، مستخدمي أنواعا من المضادات الحيوية، أو الكورتيزون بكثرة.


وبخصوص أعراضه كشف استشاري العيون عن أعراض مثل التهاب لون العين إضافة للصداع النصفي، وأيضا ظهور قشور سوداء على الأنف والفم.


وأكد برافو أن الحل لموضوع الفطر الأسود في حال الإصابة به هو إجراء جراحة لإزالة النسيج الذي سببه الفطر، مؤكدا أنها الحل الوحيد لمنع انتشاره.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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