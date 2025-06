فيديو يوثّق الثواني الأخيرة قبل غرق فتاة في بحيرة هيوستن - فيديو

الوكيل الإخباري- لقيت فتاة أميركية تُدعى آشلي جيل (20 عاماً) مصرعها في حادث مأساوي، بعد سقوطها من دراجة مائية أثناء وجودها في بحيرة داخل متنزه "ديوسن" في هيوستن، وذلك بعد ساعات فقط من إرسالها مقطع فيديو لصديقها يوثّق لحظاتها الأخيرة.

اضافة اعلان



ووفقاً لشرطة هيوستن، فقد وقع الحادث يوم الثلاثاء 17 يونيو، حين كانت آشلي على متن دراجة مائية لا ترتدي خلالها سترة نجاة، قبل أن تختفي تحت سطح الماء. وبعد بحث استمر يومين، عُثر على جثتها صباح الخميس 19 يونيو.



وأفادت قناة KHOU 11 المحلية أن الدراجة المائية كانت تقل عدة أشخاص في وقت الحادث، لكن لم يتضح بعد إن كان السقوط ناتجاً عن اصطدام أو فقدان توازن.



من جهته، قال جيسون روغريغز، صديق الضحية، في تصريح لقناة ABC 13، إنه تلقى من آشلي مقطع فيديو ظهر يوم الحادث، ظهرت فيه وهي تستمتع بجولتها على الدراجة المائية، وكانت ترتدي سترة نجاة حينها، مؤكداً أن هذا الفيديو كان آخر تواصل بينهما.



وأضاف أن العائلة تنتظر نتائج التحقيق الرسمي وتشريح الجثة لمعرفة السبب الدقيق للوفاة، وسط غموض لا يزال يحيط بملابسات الحادث.





Ashley Gil, 20, was pulled from the waters of Lake Houston, Texas, on Thursday after she fell from a jet ski and did not resurface. Houston Police reported that three people were on the jet ski when Gil fell into… ⚠️ WARNING: This post contains descriptions of a tragic drowning.Ashley Gil, 20, was pulled from the waters of Lake Houston, Texas, on Thursday after she fell from a jet ski and did not resurface. Houston Police reported that three people were on the jet ski when Gil fell into… pic.twitter.com/TJ9nTnEcuu June 22, 2025