الإثنين 2025-06-23 03:09 م
 

فيديو يوثّق الثواني الأخيرة قبل غرق فتاة في بحيرة هيوستن - فيديو

يقبثؤس
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-  لقيت فتاة أميركية تُدعى آشلي جيل (20 عاماً) مصرعها في حادث مأساوي، بعد سقوطها من دراجة مائية أثناء وجودها في بحيرة داخل متنزه "ديوسن" في هيوستن، وذلك بعد ساعات فقط من إرسالها مقطع فيديو لصديقها يوثّق لحظاتها الأخيرة.

اضافة اعلان


ووفقاً لشرطة هيوستن، فقد وقع الحادث يوم الثلاثاء 17 يونيو، حين كانت آشلي على متن دراجة مائية لا ترتدي خلالها سترة نجاة، قبل أن تختفي تحت سطح الماء. وبعد بحث استمر يومين، عُثر على جثتها صباح الخميس 19 يونيو.


وأفادت قناة KHOU 11 المحلية أن الدراجة المائية كانت تقل عدة أشخاص في وقت الحادث، لكن لم يتضح بعد إن كان السقوط ناتجاً عن اصطدام أو فقدان توازن.


من جهته، قال جيسون روغريغز، صديق الضحية، في تصريح لقناة ABC 13، إنه تلقى من آشلي مقطع فيديو ظهر يوم الحادث، ظهرت فيه وهي تستمتع بجولتها على الدراجة المائية، وكانت ترتدي سترة نجاة حينها، مؤكداً أن هذا الفيديو كان آخر تواصل بينهما.


وأضاف أن العائلة تنتظر نتائج التحقيق الرسمي وتشريح الجثة لمعرفة السبب الدقيق للوفاة، وسط غموض لا يزال يحيط بملابسات الحادث.

 

 

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة الدول العربية

عربي ودولي البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق

ل

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية "الهاشمية" تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة

لقطة من مقطع الفيديو

خاص بالوكيل فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة

وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

أخبار محلية وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

فلغ8ه

أخبار الشركات زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

نانا

فن ومشاهير بعد إخلاء سبيل شجون الهاجري.. النجوم يتفاعلون برسائل دعم

ا

عربي ودولي السلطة القضائية الإيرانية: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة



 
 





الأكثر مشاهدة