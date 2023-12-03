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الأحد، 03-12-2023 01:11 م

ما النشاط البدني الذي يحمي من داء السكري؟!

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء جامعة طهران الطبية، أن الأشخاص الذين يسيرون بانتظام بسرعة تزيد عن أربعة كيلومترات في الساعة هم أقل عرضة للإصابة بداء السكري.

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وتشير المجلة البريطانية للطب الرياضي (BJSM) إلى أن الدراسة الجديدة مبنية على نتائج مجموعة دراسات سابقة مكرسة لفوائد المشي شارك فيها 508121 متطوعا من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا. وقد جمع العلماء من هذه الدراسات معلومات حول مستوى النشاط البدني للمشاركين وحالتهم الصحية.

 

من أجل تحديد نوع التمارين الرياضية الفعالة في الوقاية من داء السكري.


واتضح للباحثين أن المشي بانتظام بسرعة 3-5 كلم في الساعة يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 15 بالمئة بغض النظر عن الوقت الذي يقضيه الشخص في المشي. وأن المشي بسرعة 5-6 كلم في الساعة يخفض خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 24 بالمئة.


ويشير الباحثون إلى أن سرعة المشي مؤشر مهم على الحالة الصحية العامة للشخص وقدراته الوظيفية. كما يحفز هذا التمرين القلب والجهاز التنفسي ويزيد من قوة العضلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي السريع يخفض الوزن بشكل فعال، وهو إجراء للوقاية من داء السكري.

 

 

روسيا اليوم 

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