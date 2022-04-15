الجمعة 15-04-2022
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الجمعة، 15-04-2022 11:08 ص

ما الوقت المناسب لتناول الحلويات في رمضان؟

قطط


الوكيل الإخباري - يتناول البعض الحلويات بصورة مفرطة خلال شهر رمضان دون ضبط الكمية أو الاهتمام بالموعد الصحيح لتناولها، ما قد يعرضهم للكثير من المشكلات الصحية.

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قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية في مصر، إن تحضير الحلويات بطريقة صحية يحتاج إلى الالتزام بعدة نصائح ضرورية، هي:


1-استبدال الحليب كامل الدسم بالحليب قليل الدسم في أي من الوصفات الخاصة بالحلويات المختلفة.


2-استبدال الحشوات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والتي تحتوي على سعرات حرارية أقل بالتمر أو العسل.


3- تقليل كميات السكر المستخدم في الوصفات حتى تكون الوصفة صحية أكثر.
وأضاف حلمي، أنه من أكثر العادات الخاطئة التي يقوم بها الأشخاص خلال شهر رمضان تناول الحلويات الشرقية بعد الانتهاء من وجبة الإفطار مباشرة ما يعرضهم للعديد من المشكلات الصحية ومن بينها عسر الهضم.


وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أنه في حالة الاستمرار في تناول الحلويات بعد الانتهاء من وجبة الإفطار يجب أن يمر 15 دقيقة على الأقل، كما يمكن تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين وعند تناول الوجبة الأولي يتم تناول قطع بسيطة من الحلويات كحد أقصى قطعتين، ومن ثم تكون الوجبة الثانية للإفطار بعد مرور ساعتين من موعد الوجبة الاولى.


وأكد حلمي، أن الحلويات تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والدقيق الأبيض و يسببان زيادة معدل السكر بالدم، وزيادة السعرات الحرارية، وبالتالي يزداد الوزن، كما يؤدي تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة إلى سوء امتصاص الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الموجودة في الوجبة.

 

البيان


 




 

 


 

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