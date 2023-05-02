ما سبب التحذيرات من مشاركة منتجات وأدوات التجميل مع الآخرين؟

الوكيل الإخباري- هل تشاركين منتجات التجميل الخاصة بك مع صديقتك أو حتى شقيقتك؟ وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن هذا فعل خاطئ، وينبغي تفاديه تمامًا.



وفي الواقع، قد تسبب مشاركة منتجات التجميل في انتقال الميكروبات من شخص إلى آخر. وينتج عن ذلك ظهور عدة أعراض ومخاطر صحية تطال المستخدمين، ومنها:



التهابات العين

تقرحات الشفاه

ظهور الحبوب والالتهابات



وتنصح هيئة الغذاء والدواء في السعودية بعدم مشاركة منتجات التجميل، وخاصة ما يلي:

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بودرة الأساس (الفاونديشن المضغوط)

منتجات العيون، مثل الكحل والمسكرة

منتجات الشفاه، مثل أحمر الشفاه ومرطب الشفاه

فرش المكياج والإسفنجات



سي ان ان

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