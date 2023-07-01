ما سر إدمان قهوة الصباح؟

الوكيل الإخباري- بالنسبة للكثير من الناس، لا يبدأ اليوم إلا بعد قهوة الصباح، فهي مصدر لمزيد من اليقظة، لكن وفقاً لتجربة برتغالية جديدة تم تصوير الدماغ فيها بواسطة الرنين المغناطيسي وجد الباحثون أن مذاق القهوة في حد ذاته، وليس فقط تناول الكافيين يلعب دوراً في هذه اليقظة.



ولفهم تأثير القهوة في الصباح أجرى باحثون في جامعة مينهو تجربة شارك فيها مجموعة من الأشخاص يشربون كوباً من القهوة يومياً على الأقل، وطلب منهم الامتناع عن تناول اية مشروبات تحتوي على الكافيين لمدة 3 ساعات على الأقل.

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وتم تصوير أدمغة المشاركين بالرنين المغناطيسي مرتين، قبل تناول الكافيين، وبعد تناوله بـ 30 دقيقة، أو بعد شرب فنجان قهوة، بحسب مجلة "فرونتيرز".



وأظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي أن الذين شربوا القهوة لديهم تكامل أعلى للشبكات المرتبطة بقشرة الفص الجبهي، المرتبطة بالذاكرة التنفيذية، وشبكة الوضع الافتراضي، التي تشارك في عمليات الاستبطان والتفكير الذاتي.

ووجد الباحثون أن اتصال شبكة الوضع الافتراضي في الدماغ قد انخفض بعد شرب القهوة وبعد تناول الكافيين، ما يشير إلى أن تناول الكافيين أو القهوة جعل المشاركين أكثر استعداداً للانتقال من الراحة إلى العمل.



وقالت الدكتورة ماريا بيكو بيريز المشرفة على البحث: "مع الأخذ في الاعتبار أن بعض التأثيرات التي وجدناها قد تولدت عن طريق الكافيين، يمكننا أن نتوقع أن تشترك المشروبات الأخرى المحتوية في الكافيين في بعض التأثيرات".



وأضافت: "ومع ذلك، فإن التأثيرات الأخرى كانت مرتبطة خصيصاً بشرب القهوة، ومدفوعة بعوامل مثل رائحة ومذاق المشروب، أو التوقعات النفسية المرتبطة بتناوله".



وأشارت النتائج إلى أنه من الممكن أن تسبب تجربة شرب القهوة بدون الكافيين هذه الفوائد أيضاً.

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