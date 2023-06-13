الثلاثاء 13-06-2023
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الثلاثاء، 13-06-2023 10:51 ص

هل النظرية الداعية لشرب لترين من الماء يوميا صحيحة؟

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الوكيل الإخباري- من الشائع أنه يجب الإكثار من شرب الماء، خاصة في الطقس الحار. ولكن هل لهذا الأمر أساس علمي.

يفند الدكتور ألكسندر مياسنيكوف "هذا الوهم" ويحدد كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان فعلا.

ووفقا له، الماء، ليس فقط ما نشربه بل هو موجود في الطعام الذي نتناوله وفي الخبز والحساء والخضروات، بالإضافة إلى 400-500 مليلتر ينتجها الجسم نتيجة العمليات الكيميائية الحيوية، وكذلك القهوة والشاي والعصائر.

ويشير مياسنيكوف إلى أنه لإرواء العطش من الأفضل شرب الماء الصافي، لأن وجود السكر في المشروبات يثير الشعور بالعطش دائما.

ووفقا له، تحتوي القهوة وكذلك الشاي على الكافيين الذي له خصائص مدرة للبول. أي أن تناولهما يؤدي إلى جفاف الجسم.

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روسيا اليوم

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