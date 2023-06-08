تعرف على أضرار الشاي المغلي

الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول الشاي المغلي، دون الانتباه أن تحضيره بهذه الطريقة يؤثر سلبًا على قيمته الغذائية ويسبب مجموعة من الأضرار للجسم.

اضافة اعلان



في هذا الصدد، حذرت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، من شرب الشاي المغلي، ويرجع ذلك للأسباب التالية:



1- زيادة الكافيين

يتسبب الشاي المغلي في ارتفاع مستويات الكافيين بالجسم، لأن الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها أثناء الغلي تزيد من تركيز هذه المادة المنبهة.



وتعتبر الأنيميا من المشكلات الشائعة بين الأشخاص المعتادين على تناول الشاي المغلي، لأن محتواه العالي من الكافيين يمنع الجسم من امتصاص معدن الحديد بشكل كامل من الطعام، مما يؤدي إلى نقص كريات الدم الحمراء.



2- انخفاض القيمة الغذائية

تنخفض القيمة الغذائية للشاي بعد الغلي، لأن الحرارة الشديدة تقلل من نسبة مضادات الأكسدة التي يتميز بها، وهذا ما يجعله أقل قدرة على مكافحة السرطان والحد من الإصابة بأمراض القلب.



3- الاضطرابات الهضمية

يتضرر الجهاز الهضمي كثيرًا عند تناول الشاي المغلي، حيث يزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، مثل عسر الهضم والإمساك.



وأوضحت نهلة أن الشاي الكشري أفضل لصحة الجسم من المغلي، لأنه يظل محتفظ بقيمته الغذائية بعد التحضير، دون أن تزداد نسبة الكافيين به، فضلًا عن تعدد الفوائد التي يقدمها للجسم، أبرزها:



- تحسين المزاج.

- تقليل التوتر.

- تقوية الجهاز المناعي.

- تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.



وأشارت استشاري التغذية العلاجية إلى سهولة تحضير الشاي الكشري، كما هو موضح فيما يلي:



- وضع ملعقة صغيرة من الشاي في الكوب.

- سكب الماء الساخن عليه.

- إضافة السكر حسب الرغبة، ولكن يراعى عدم الإفراط فيه.



ومع ذلك، أوصت استشاري التغذية العلاجية بتناول الشاي الكشري بعد مرور ساعة من الطعام، لأن شربه بعد الوجبة مباشرة قد يمنع الجسم من امتصاص المغذيات، لا سيما الحديد، مع ضرورة عدم الإفراط فيه.

الكونسلتو